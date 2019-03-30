Неожиданный поворот в скандале с запретом Бузовой и Киркоровым на Украине
"Такую замечательную компанию нам испортили. Зачем нам, завсегдатаям списка "Миротворца", в него добавили Коломойского, Тимошенко и Саакашвили?" – заявил эксперт. "Предлагаю создателям списка выкинуть их из него и не портить нам ауру", – иронически добавил собеседник "Дни.ру".
Вадим Манукян отметил, что им с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Ольгой Бузовой и Максимом Галкиным такие соседи не нужны. "А если серьезно, то я жду, когда в списке появятся Геращенко, Турчинов и Порошенко. Тогда этот паноптикум со списком "Миротворца" примет окончательные формы. И что-то мне подсказывает, что будет это уже очень скоро", – резюмировал эксперт.
Таким образом громкий скандал с запретом на Украине ряда российских артистов возымел неожиданное продолжение. Кто будет следующим в черном списке – покажет только время.
Отметим, на сайте "Миротворец" сообщается, что бизнесмен-миллиардер нарушил "законодательство Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран". Также его обвиняют в дестабилизации общественно-политической жизни Незалежной. Еще одной причиной назвали "манипуляцию общественно значимой информацией" и "распространение заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".
Напомним, сведения об Ольге Бузовой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму. Это произошло в июле 2017 года.
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