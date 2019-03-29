"Лысая дура": оголившуюся Бузову разнесли за фотошоп
Купальник в пайетках и пляжная накидка – весь наряд Ольги Бузовой. В таком виде телеведущая предстала перед поклонниками на фотографии в Instagram. В подписи к посту Бузова предложила фанатам ставить как можно больше лайков.
Подписчики откровенность Ольги Бузовой не оценили. Звезде напомнили, что хорошо бы быть поскромнее – на нее дети смотрят. А некоторых заинтересовал забавный факт: на одних кадрах у Бузовой грудь есть, а на других нет. Проделки фотошопа – сделали вывод критики.
"Откуда грудь?", "Такое бывает – то грудь есть, то ее нет? Или хорошо фотошопом поработали?", "Ты одетой бываешь?", "Ты на этом фото лысая", "Дура, тебя ведь дети смотрят", "Очень пошло и мерзко", – отреагировали комментаторы.
А вот появившийся чуть позже в Instagram снимок Ольги Бузовой в прозрачном нижнем белье вызвал совсем другую реакцию. Большинство поклонников восхитила фигура телеведущей. Бузова сопроводила фотографию строчками из песни, в которой говорится, что Ольга, словно бабочка, летит на пламя возлюбленного, а подруги убеждают ее "не быть дурой".
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