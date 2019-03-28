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Подражающую Киркорову Бузову высмеяли за плагиат

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Пользователи Сети считают, что певица пошла по стопам Филиппа Киркорова. Поводом для таких размышлений стала новая фотография на странице Ольги Бузовой в Instagram.
прочитано 682 раза

Звезда запечатлена на сцене в окружении танцоров. На исполнительнице – серебристое платье с асимметричным низом и массивная шляпка, напоминающая корону. В подписи к посту Ольгу Бузова пригласила поклонников на концерт в ледовом дворце "Витязь", который пройдет 30 марта в Подольске. "Я буду хедлайнером и подарю вам свое большое сольное выступление", – уточнила певица. 

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Одни подписчики сообщили, что очень ждут концерта, а другие обратили внимание на наряд поющей ведущей. Пользователи предположили, что сценический образ она подсмотрела у поп-короля российской эстрады: "У Киркорова костюм взяла?", "Есть что-то от Киркорова", "Точно хочет превзойти Фила", "Случаем не Киркоров Ваш стилист на данном фото?", "Бузова, отдай костюм Киркорову!", "Оля Киркорова!" 

Ранее ВЦИОМ представил итоги опроса о главных фигурах минувшего года. Лидером среди музыкантов стал Филипп Киркоров. В список также попали артисты Сергей Шнуров, Николай Басков, Алла Пугачева и пианист Денис Мацуев, передает RT. При этом телеведущая Ольга Бузова с большим отрывом обогнала поп-короля по числу упоминаний в СМИ, сообщает URA.ru.

Автор: Полина Крылова28 марта 2019, 09:43
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Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

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