Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь

Второй вечер подряд на Первом канале говорили о Юлии Началовой. В студии "Пусть говорят" рассказали, что после смерти певицы на ее пресс-секретаря Анну Исаеву обрушилась волна негатива.

Бывший концертный директор артистки Константин Сергеев заявил, что в Сети появились невнятные обвинения в сторону Анны Исаевой, интернет-обыватели ее буквально затравили. PR-менеджера знаменитости, якобы уличили во лжи. В эфире "Путь говорят" бывший коллега заступился за помощницу знаменитости.

По словам Сергеева, Исаева действовала четко по инструкции Началовой. Артистка не хотела, чтобы информация о ее состоянии просочилась в прессу. "Это воля Юлии была выложить фото, что она находится в Риме", – оправдывал пресс-секретаря Константин Сергеев.

Напомним, после трагедии выяснилось, что госпитализацию Юлии Началовой хотели утаить от общественности. Для отвлечения внимания в личном Instagram вокалистки появился снимок, на котором та запечатлена гуляющей по улочкам Рима. Ниже, под фотографией Началовой, опубликован небольшой текст, в строках которого звезда восхищается местной архитектурой и чудесной кухней. Здесь, по мнению многих, от имени певицы высказывается Исаева, якобы самой артистке в это время было не до фейковых постов в соцсетях.

Присутствующие в студии "Пусть говорят" друзья умершей певицы отмечали, что Началова меньше всего хотела вызывать жалость. Она делала все, чтобы о ее недугах не говорили много. Певица любила привлекать внимание зрителей творческими начинаниями. Анна Исаева отметила, что за 14 лет работы с Юлией Началовой никогда не слышала от нее нытья и жалоб.