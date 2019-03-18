Почерневший от горя Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
партнеры
Понедельник 18 марта
Лента новостей
21:34
Из Самарской школы эвакуировали более 300 человек
20:55
Ижевчанка украла из бара копилку с деньгами
20:46
В Татарстане мужчина убил ножом ребенка
20:30
В Нижнем Тагиле при пожаре погиб подросток
20:16
Тюменец разбил свою машину вдребезги на глазах у полицейских
20:03
В Омске из-за взрыва на заводе погиб человек
19:58
Отечественные виноделы получат мощную поддержку от государства
19:10
"ЕР" улучшит программу "Земский учитель"
18:54
Мосгорсуд оставил за решеткой многодетную мать Александру Лисицыну
18:52
В Дзержинске глыба льда рухнула на девушку
18:26
Выступление Путина в Крыму вызвало переполох на Украине
18:24
В Ростове фура насмерть сбила пешехода
17:38
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
16:57
Роскошный особняк лишил Резника последнего гроша
16:51
Володин: Решение Медведева позволит эффективно реализовать нацпроекты
16:38
В Башкирии пьяный пассажир угнал машину у таксиста
16:12
Жительница Вологодской области убила пенсионерку из-за денег
16:10
Почему необходимо срочно менять систему госзакупок
15:57
Звезды мюзиклов из России и США образуют братство в Москве
15:46
В Завидово вновь наградят "Лучшие социальные проекты России"
15:40
Сраженная горем Божена Рынска изменилась до неузнаваемости
15:40
Авербух вывел на чистую воду Ягудина
15:28
Есть пострадавшие: неизвестный открыл стрельбу в трамвае
15:04
"Массовая драка": появились сенсационные данные о группе Дятлова
14:53
Сделано важное заявление для пенсионеров
14:52
"Ради съемок терпела сильную боль": Началова держала страшный диагноз в тайне
14:49
Семья отреагировала на шумиху вокруг тела Началовой
14:37
Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" отмечает 18-летие
14:36
Лукашенко толкает Украину к войне с Россией
14:32
Затравленная Рудковская огрызнулась из-за нападок на сына
14:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 марта 2019 года
14:20
В Люберцах эвакуировали две школы
14:10
"Язык был отрезан": Корчевникова ужаснули последствия страшной аварии
13:57
Загитова бесследно исчезла перед чемпионатом
13:50
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
13:43
Второй ребенок-маугли умер в Москве
13:11
Киркорову влепили пощечину после слухов о краже
13:08
Бузовой вынесли неутешительный диагноз в эфире Первого канала
13:06
Зачем Кончаловский устроил тайное венчание
12:34
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками
12:31
Порошенко заткнули рот после заявления о взятии Крыма
12:27
Адвокат рассказал о борьбе за наследство Этуша
12:14
Виновникам гибели детей на Сямозере вынесли приговор
11:40
"Это как!?": Собчак оторопела от слов лечащего врача Началовой
11:36
Вокруг тела Юлии Началовой вспыхнул новый ажиотаж
11:21
Меган Маркл уличили в измене принцу Гарри с официантом
11:09
Украина признала российский Крым
11:07
Туктамышева поставила точку в конфликте с Медведевой
10:51
В телецентре на Шаболовке ищут бомбу
10:44
"Шок физиологический и моральный": неожиданное признание Юлии Высоцкой
10:32
"Жалобы, слезы, угрозы": всплыли грязные подробности работы Первого канала
10:31
"Крыша поехала": оскорбленные россияне больно врезали Макаревичу за Крым
09:55
Недалекий Порошенко опозорился с заявлением о Крыме
09:51
Дочь Началовой хотят забрать в другую семью
09:39
Пугачева встретила весну тостами и плясками (видео)
09:30
Табаков вынес сыну неутешительный вердикт
09:27
Звезды поздравили художника Даниила Федорова
09:22
Проседание на подъезде к Крымскому мосту довело людей до истерики
09:21
Прощальное письмо Юлии Началовой
09:03
Окрысившаяся Собчак нашла новую жертву
08:43
Малышева родила Эрнсту сына
08:15
Последние часы: Малахов покопался в грязном белье умершей Началовой
08:11
Гороскоп на неделю
07:18
Дерзкий Лукашенко опустился до хамства в адрес Путина
06:03
Питание в Великий пост: что можно есть
04:03
Обещающий новую войну Порошенко бросил на украинцев полицию
02:00
Конец света в марте: на упавшем под Красноярском метеорите нашли посланников Нибиру
00:01
Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO
22:00
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
20:08
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана
18:04
Названа причина обрушения дороги к Крымскому мосту
17:55
"Ничего не предвещало": лечащий врач развеял слухи вокруг смерти Началовой
17:14
"Деревня": Бородину разнесли за нелепый вид
16:46
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 марта 2019 года
16:27
"Все болезни от нервов": Садальский высказался об умершей Началовой
15:55
Умер известный режиссер
15:52
Орлова прилегла на грудь довольной Семенович
15:20
Улыбалась с экрана: Началова умерла во время трансляции шоу с ее участием
14:48
Собчак проиграла в сравнении с роскошной Мороз
14:36
Стали известны место и время прощания с Юлией Началовой
14:15
Студенты поддержат "Локомотив" перед матчем с "Краснодаром"
14:05
Волочкову разнесли за пиар на смерти Началовой
13:24
Певица Пелагея довела кроху-дочь до истерики
12:58
Бедствующему Зеленскому нашли замену
12:53
"Я помню твои ручки": Корчевников рассказал о многолетней любви к Началовой
12:25
Родившая Рапунцель из шоу "Дом-2" ошарашила внезапным признанием
11:57
Продолжила "список": близкие усмотрели в смерти Началовой злой рок
11:02
Фаворитка Петросяна раскатала ревнивую Степаненко
10:49
"Нужно срочно демонтировать": названа глобальная угроза Крымского моста
10:29
"Больно": Киркоров взвыл после смерти Началовой
06:42
Шикарная Лорак сразила наповал изысканным вкусом
04:20
"Плачет. Страдает": рвущуюся от мужа Муцениеце пристыдили
02:11
"Прощай": ужасная трагедия пришибла Бледанс
23:41
Рудковская лишилась дара речи после трагедии с Началовой
23:00
Пугачева сделала громкое заявление после смерти Началовой
22:09
Программу "Время" прервали из-за смерти Началовой
21:30
"Как же несправедлив этот мир": Разин разбит из-за смерти Началовой
21:26
Дочери боятся сказать об уходе Началовой
21:18
"Так больно": онемевшего Галкина ранили в самое сердце
21:03
Дану Борисову раздавила жуткая кончина Юлии Началовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Названа страшная причина смерти Юлии Началовой
"Решили ампутировать": последние часы жизни Началовой
Умерла Юлия Началова
"Ничего не предвещало": лечащий врач развеял слухи вокруг смерти Началовой
Дочери боятся сказать об уходе Началовой
Последние часы: Малахов покопался в грязном белье умершей Началовой
Шоу-бизнес

Почерневший от горя Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой

Евгений Алдонин и Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com.
Уход популярной певицы Юлии Началовой не оставил равнодушных. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала экс-супруг артистки Евгений Алдонин рассказал о том, как дочь звезды переживает потерю.
прочитано 3535 раз

Экс-супруг Началовой футболист Евгений Алдонин признался, что прошел через один из самых трудных моментов жизни. Ему пришлось рассказать дочери Вере о смерти матери.

ПО ТЕМЕ

"Мегаконцерт с Кобзоном": злорадствующие украинцы осквернили память Началовой

Помощница вспомнила о последних словах умирающей Началовой

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Спортсмен встречал 12-летнюю девочку у трапа самолета. Вера была с классом на каникулах в Лондоне.

"Самая большая боль и утрата для Веры. Слова очень тяжело было подобрать. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: у меня тяжелая новость для тебя: мамы больше нет. Вера даже не поняла почему. Когда она уезжала мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована и до сих пор шокирована", – рассказал Евгений Алдонин о состоянии дочери редакторам программы "Пусть говорят".

Также в студии появилась пресс-секретарь звезды Анна Исаева. Она отметила, что Алдонин, на ее взгляд, буквально почернел от горя. Несмотря на развод, экс-супруги были в отличных отношениях. Также Исаева рассказала о том, что случилось с артисткой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Алдонин (@evgeny_aldonin)

Это произошло на съемках шоу, Началова натерла ногу. Показала рану врачу, который дежурил на программе. Тот порекомендовал срочно показаться врачу-хирургу. Совет доктора певица оставила без внимания. Меж тем, ранка не заживала, звезда страдала сахарным диабетом – это мешало выздоровлению. Юлия обратилась к докторам, артистку наблюдали амбулаторно, назначили лечение.

8 марта Началова потеряла сознание дома. Вокалистку госпитализировали. Доктора уговаривали звезду ампутировать поврежденный палец. Юлия отказалась и попросила сохранить конечность целой. "Мы ничего не скрываем – это был сепсис", – сообщила Анна присутствующим на съемочной площадке "Пусть говорят".

По словам Исаевой, с первой волной инфекцией Юлия Началова справилась. Звезде стало лучше, близкие вздохнули с облегчением. Однако вторую волну артистка не пережила – не выдержало сердце.

Автор: Руслана Алексеева18 марта 2019, 21:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как страшная болезнь убивала Началову

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бедствующему Зеленскому нашли замену
Обнаружена тайная связь бойни в мечетях с кровавым Порошенко
Стало известно об убийстве Порошенко
Кровавую бойню в мечетях устроили ради Меркель и Эрдогана

Шоу-бизнес

Почерневший от горя Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой
Киркорова назвали заказчиком взрыва на собственном концерте
"Мегаконцерт с Кобзоном": злорадствующие украинцы осквернили память Началовой
Сергей Шнуров озолотился на средстве от поноса

Проишествия

Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Последние часы: Малахов покопался в грязном белье умершей Началовой

О певице сняли ряд телепередач
Шоу-бизнес

Малышева родила Эрнсту сына

Стало известно о радостном событии
Шоу-бизнес

"Вы там совсем прибалдели?": Собчак в истерике из-за лишения родительских прав

Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников
Шоу-бизнес

"Жалобы, слезы, угрозы": всплыли грязные подробности работы Первого канала

Студентка сбежала спустя две недели после начала работы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей

Фоторепортажи

Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками
Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO
До сих пор сексуальна: что стало с известной моделью в 50 лет
Климова и Куркова блеснули на кинопремьере

Спорт

Навка высказалась о бегстве Медведевой к старому гею
Матерящийся Овечкин получил пирогом в лицо (видео)
Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой

Регионы

Названа причина обрушения дороги к Крымскому мосту
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru