Почерневший от горя Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой
Экс-супруг Началовой футболист Евгений Алдонин признался, что прошел через один из самых трудных моментов жизни. Ему пришлось рассказать дочери Вере о смерти матери.
Спортсмен встречал 12-летнюю девочку у трапа самолета. Вера была с классом на каникулах в Лондоне.
"Самая большая боль и утрата для Веры. Слова очень тяжело было подобрать. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: у меня тяжелая новость для тебя: мамы больше нет. Вера даже не поняла почему. Когда она уезжала мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована и до сих пор шокирована", – рассказал Евгений Алдонин о состоянии дочери редакторам программы "Пусть говорят".
Также в студии появилась пресс-секретарь звезды Анна Исаева. Она отметила, что Алдонин, на ее взгляд, буквально почернел от горя. Несмотря на развод, экс-супруги были в отличных отношениях. Также Исаева рассказала о том, что случилось с артисткой.
Это произошло на съемках шоу, Началова натерла ногу. Показала рану врачу, который дежурил на программе. Тот порекомендовал срочно показаться врачу-хирургу. Совет доктора певица оставила без внимания. Меж тем, ранка не заживала, звезда страдала сахарным диабетом – это мешало выздоровлению. Юлия обратилась к докторам, артистку наблюдали амбулаторно, назначили лечение.
8 марта Началова потеряла сознание дома. Вокалистку госпитализировали. Доктора уговаривали звезду ампутировать поврежденный палец. Юлия отказалась и попросила сохранить конечность целой. "Мы ничего не скрываем – это был сепсис", – сообщила Анна присутствующим на съемочной площадке "Пусть говорят".
По словам Исаевой, с первой волной инфекцией Юлия Началова справилась. Звезде стало лучше, близкие вздохнули с облегчением. Однако вторую волну артистка не пережила – не выдержало сердце.
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