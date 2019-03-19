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На дочь Началовой обрушилась новая беда

Юлия Началова с дочкой Верой. Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на безвременную смерть Юлии Началовой, жизнь ее близких продолжается. Согласно появившейся информации, она будет сопровождаться серьезными трудностями для дочери и родителей певицы.
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Незадолго до смерти Юлия Началова вступила в сложные разбирательства. Появилась информация сразу по нескольким судебным делам о ее квартире площадью 167 квадратных метров в "Кутузовской Ривьере".

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Певица якобы продала половину квартиры за 20 миллионов рублей хоккеисту Александру Фролову. А в августе 2018 года Началова обратилась в Никулинский суд Москвы с заявлением о признании сделки недействительной. В феврале дело было прекращено в связи с отзывом иска.

Между тем в декабре 2018 года нижегородская компания "Весенние инвестиции" подала иск к обоим владельцам квартиры – Началовой и Фролову. Организация требует деньги, предъявляя права на половину квартиры. Однако судебные дела приостановят до вступления в наследство дочери и родителей певицы, передает РИА ФАН.

"Сейчас будет приостановка дела до вступления в наследство. У нас первые наследники – супруг, дети и родители. Так как супруга нет, то дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги – на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны – отец и бабушка с дедушкой", – рассказал юрист Максим Суров.

Предполагается, что о приостановке дел сроком на полгода объявят на ближайшем заседании – при предоставлении справки о смерти Юлии Началовой. Дальше все будет зависеть от истцов.

О смерти Юлии Началовой ее дочь узнала от футболиста Евгения Алдонина. Отец рассказал Вере о горе по дороге из аэропорта. Девочка только-только вернулась в Россию из Великобритании.

"Я сказал: "У меня тяжелая новость для тебя. Мамы больше нет". Вера даже не поняла, почему. Когда она уезжала, мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, была шокирована. И до сих пор шокирована", – сообщил Алдонин в интервью ток-шоу "Пусть говорят".

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.

Автор: Наталья Аряева19 марта 2019, 09:20
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