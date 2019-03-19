На дочь Началовой обрушилась новая беда
Незадолго до смерти Юлия Началова вступила в сложные разбирательства. Появилась информация сразу по нескольким судебным делам о ее квартире площадью 167 квадратных метров в "Кутузовской Ривьере".
Певица якобы продала половину квартиры за 20 миллионов рублей хоккеисту Александру Фролову. А в августе 2018 года Началова обратилась в Никулинский суд Москвы с заявлением о признании сделки недействительной. В феврале дело было прекращено в связи с отзывом иска.
Между тем в декабре 2018 года нижегородская компания "Весенние инвестиции" подала иск к обоим владельцам квартиры – Началовой и Фролову. Организация требует деньги, предъявляя права на половину квартиры. Однако судебные дела приостановят до вступления в наследство дочери и родителей певицы, передает РИА ФАН.
"Сейчас будет приостановка дела до вступления в наследство. У нас первые наследники – супруг, дети и родители. Так как супруга нет, то дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги – на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны – отец и бабушка с дедушкой", – рассказал юрист Максим Суров.
Предполагается, что о приостановке дел сроком на полгода объявят на ближайшем заседании – при предоставлении справки о смерти Юлии Началовой. Дальше все будет зависеть от истцов.
О смерти Юлии Началовой ее дочь узнала от футболиста Евгения Алдонина. Отец рассказал Вере о горе по дороге из аэропорта. Девочка только-только вернулась в Россию из Великобритании.
"Я сказал: "У меня тяжелая новость для тебя. Мамы больше нет". Вера даже не поняла, почему. Когда она уезжала, мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, была шокирована. И до сих пор шокирована", – сообщил Алдонин в интервью ток-шоу "Пусть говорят".
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
Мужчина сыграл важную роль в жизни герцогини
Продюсер устала от пересудов
Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников
Названа возможная причина кончины бизнесмена
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Он младше на 5 лет
Началовой ампутируют ногу
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Все беды от того что я толстая
Бросил меня в день рождения
Я плохая мать?
Люди меня используют
Не дает уже полгода
Что происходит с Юлей Началовой?
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Изменяют все и всем
Изменила в начале отношений
Что делать?
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Приняла дорогой подарок от друга
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Сначала машина или квартира?
Как вернуться в семью?
Пауза в отношениях это конец?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Девушка ослепла после инъекций
Обнаружили венерическое заболевание
Сидит без работы и не ищет
Мужчина - скорпион
Борбата с алкохола е възможна
Женское
Жизнь после развода.