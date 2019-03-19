Переделанная Бледанс прижалась на лестнице к южному красавцу
Эвелина Бледанс запустила в Сети программу под названием "Мы все разные". Она приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта. Участникам флешмоба необходимо выложить фото в разных носках, чтобы подчеркнуть свою непохожесть на других, и показать, что даже если ты не вписываешься в стандарты и общепринятые правила, ты все равно прекрасен.
Свою программу Эвелина Бледанс собиралась представить в Госдуме. Но к такому событию надо было подготовиться – так что актриса забежала к своему косметологу. Бледанс призналась, что в клинике ей "выровняли лобик", а доктор получил от нее носки – что и запечатлели на снимке.
"Завезла моему любимому доктору-красоты носочки к акции #мывсеразные , а он мне лобик выравнял– сказал нечего грустить и морщиться. Женщина, должна быть Женщиной! А то я забросила себя немножко – нельзя так! Ведь если надо делать большие дела, надо и выглядеть хорошо! Ну, переодеваю платье и в Думу. ( очень волнуюсь!!!! Но, первый раз всегда страшно....)", - написала звезда в Instagram (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Подписчики дружно поддержали актрису. Эвелине Бледанс пожелали успехов и посоветовали отбросить все сомнения.
Эвелина Бледанс воспитывает 6-летнего сына Семена с синдромом Дауна. Актриса просит поддержать флешмоб хэштегом #мывсеразные. Инициативу подхватили друзья и коллеги актрисы по шоу-бизнесу. Фото в разноцветных носках уже выложили, в частности, Филипп Киркоров, Валерия, Екатерина Стриженова и другие знаменитости. А после похода Эвелины Бледанс в Госдуму появились и фотографии с депутатами в красивых цветастых носках.
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