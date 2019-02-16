Спутавшуюся с шарлатанами Бледанс облили грязью

Станислав Садальский поделился архивным снимком и рассказал забавный анекдот. Поклонники артиста юмор оценили, а заодно и распекли телеведущую Эвелину Бледанс.

В личном Instagram артист опубликовал фото, на котором запечатлены всевозможные ведьмы и колдуны, постоянно участвующие в программах мистического канала ТВ-3. Также в кадре позирует ведущая Эвелина Бледанс.

Поклонники отметили, что на фотографии Станислав окружен наглыми аферистами и шарлатанами, которые выдают себя за экстрасенсов. Досталось и Эвелине Бледанс, ее буквально облили грязью: ведущую назвали посредственностью, спутавшейся с мошенниками.

"Хорошо смотритесь на фоне бездарных клоунов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кто смотрел "Идущие к черту– 1,2,3"? Там как раз про этодо Фада говорили..да и про всех остальных разоблачение.... Значит, и эти все такие же.. до "ведать" им далеко", "Начиная от ведущей очень фиговые актеры в этой передаче...да и сама передача ужас", "Ее место в Маски шоу,я ее за актрису не считаю, может она и очень хороший человек,но не актриса,так просто– статистка!", "Видели мы этих клоунов,все по сценарию работают,чушь собачья,Вы ж умный человек и купилась на этот бред,не верю😂😂" – горячились фолловеры Садальского.

Меж тем, сам Станислав поделился с интернет-обывателями старым анекдотом. "А ты, случаем, не ведьма?" – спрашивает мужчина. "Ну, может, и ведьма", – слышит в ответ. "Наколдуй мне кучу денег!" – просит мужчина. "Кучу, говоришь? Ну, кучу-то, пожалуй, наколдую… А вот с деньгами – извини, пока не умею", – отвечает ведьма".