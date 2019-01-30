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Получившую срок Бледанс ожидает трансплантация почки

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Диана Бледанс ищет встречи с единокровной сестрой актрисой Эвелиной Бледанс. Женщина утверждает, что смертельно больна. Она хочет, чтобы знаменитая родственница взяла под крыло ее дочь Даниэллу.
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Диана рассказала, что провела два года в колонии общего режима и лишь недавно освободилась. Теперь она хочет встретиться со звездной сестрой, однако та на контакт идти не хочет.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Я отбывала наказание за контрабанду сильнодействующих медицинских веществ. Не наркотических, не психотропных – это обезболивающие. Когда я проходила границу, эти препараты в количестве двух пластинок были у меня в сумке. У меня их изъяли и открыли уголовное дело. Я себе их купила, у меня постоянные боли", – призналась Бледанс-младшая в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.

Диана сообщила присутствующим, что страдает циррозом печени, стоит в очереди на трансплантацию и в любой момент может умереть. Она растит дочь одна, поэтому после смерти хотела бы доверить заботу о девочке Эвелине.

Артистка отказалась встречаться с родственницей. Ее позицию представлял лучший друг актер Владимир Долинский.

"Она говорит, что трижды устраивала вашу дочку на работу, девочка три раза увольнялась. Она ленивая, она не хочет работать. Она говорит, что помогала вам, тюками брала вещи. Она считает, что это не случайно, что вас осудили, это была система. Вы, занимаясь этим, бывали у них в доме, могли навлечь на ее нездорового ребенка напасть", – отметил Долинский, войдя в студию.

Также на съемочной площадке появилась дочь Дианы Даниэлла. Присутствующие удивились, увидев довольно взрослую особу. Кто-то справедливо отметил, что племяннице впору самой заботиться о знаменитой тетушке.

"Через десять дней после того, как маму осудили, я не услышала ни звонка, ни письма от своей тети. Я увидела уже готовое интервью с ней, где услышала, что она больше не будет общаться со своей сестрой", - высказала Даниэлла претензии к Эвелине.

Эксперты предположили, что, возможно, проблема – в каких-либо материальных претензиях Дианы. В ответ Бледанс-младшая заявила, что не требует денег от родственницы, она в состоянии себя обеспечивать.

"Двадцать тысяч я у нее брала за все время нашего общения, я брала их в долг. Эти деньги я потратила на домашние нужды. Я не успела отдать ей их. Те лекарства, за которые я села, стоили 246 рублей", – отметила родственница знаменитости.

После слово дали медику, который обследовал Диану. Врач отметил, что Бледанс-младшая действительно болеет, но не при смерти, угрозы жизни нет. У сестры артистки есть недуги, но она их почему-то не лечит.

В конце программы Диана Бледанс обратилась к знаменитой сестре с экрана. "Элечка, я очень прошу тебя, пойми меня, прими меня такой, какая я есть, дай мне шанс пообщаться с тобой без камер", – молила о прощении она.

Автор: Руслана Алексеева30 января 2019, 18:47
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