Сверкающая голой грудью Бледанс устроила вакханалию на сцене
Поддержать музыкантов пришли среди прочих певицы Катя Лель и Юлия Михальчик, телеведущие Эвелина Бледанс и Юлия Барановская. А когда зазвучали первые аккорды легендарной композиции Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного "Трава у дома", гости не сдержали восторга.
Эвелина Бледанс тут же схватила за руку Юлию Михальчик и потащила на сцену, где устроила настоящую вакханалию. "И снится нам не рокот космодрома!" – пела актриса вместе с "Землянами". А отплясывала так лихо, что грудь то и дело норовила выпрыгнуть из глубокого декольте. В общем, премьеру песен знаменитого ВИА Эвелина отметила на славу.
В 2017 году стало известно, что телеведущая развелась с продюсером и режиссером Александром Семиным. "Не думали завести молодого любовника, как это принято у коллег?" – спросил Эвелину Бледанс корреспондент "Дни.ру".
"Что Вы! Столько дел, что не до любовников, – призналась та. – Хочу устроить интересную благотворительную акцию – нарядить детей с синдромом Дауна в костюмы святых и сфотографировать".
Напомним, что в 2016 году Эвелина Бледанс представила благотворительный фонд "Синдром любви", созданный организацией "Даунсайд Ап" для развития деятельности в поддержку людей с синдромом Дауна. С тех пор актриса регулярно поддерживает "особенных" детей.
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