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Шоу-бизнес

"Трупный червь": народ заплевал Малахова за копание в белье Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
"Исследование" обстоятельств смерти Юлии Началовой, устроенное телеведущим Андреем Малаховым, возмутило россиян. Шоумена назвали стервятником и "трупным червем", без стеснения копающимся в интимных тайнах звезд.
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Тело известной российской певицы Юлии Началовой еще не предали земле, а журналисты уже устраивают пляски на костях. Сколько денег нужно Андрею Малахову, чтобы он перестал копаться в чужом белье? – задаются вопросом разгневанные пользователи Сети.

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"У этих журналюг ни чего святого. Человека еще не предали земле, а они со своими дебильными сенсациями. Сколько нужно им денег? Засунуть это бабло им во все щели , чтобы хватило до конца дней", - возмущаются комментаторы материалов о трагедии Юлии Началовой.

"Стервятники не дремлют. Все на продажу!", "Очередная пляска на чужих страданиях...", "Танцы на костях продолжаются... Уродство!", "Ну это цинизм , Наше телевиденье скатилось ниже плинтуса", "Ничего святого...", "Трупный червь", – награждают Малахова эпитетами пользователи.

"Может быть, хватит уже мусолить чужое нижнее белье, да еще в ситуации, когда сам человек не в состоянии защитить себя от подобного ковыряния в своей интимной сфере... Интересно, а ее родственники почему не пресекут эту истерию в СМИ ?", – пишет один из комментаторов (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Шоумен Андрей Малахов анонсировал очередной выпуск "Прямого эфира" на канале "Россия 1", посвященный тому, как умирала 38-летняя Юлия Началова. О своем решении рассказать подробности последних часов артистки шоумен сообщил в Instagram. Андрей Малахов уточнил: зрители узнают все, что происходило с певицей за день до смерти.

Анонс разгневал поклонников Юлии Началовой. В Сети сразу вспомнили, как Малахов ради рейтингов уже поливал грязью певицу. Как-то раз он пригласил на посвященную Началовой передачу свою коллегу Дану Борисову, известную пристрастием к некоторым веществам. А в программе Малахова Борисова обвинила Юлию Началову в употреблении наркотиков. Позже это заявление было опровергнуто – но, как говорится, осадок остался.

Автор: Андрей Евлампиев19 марта 2019, 00:11
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Лагерев
Ответить
Абсолютно согласен со всеми. Малахов уже начал переходить все грани. Понятие "'этика" для него потеряно. Да и вообще он уже, мягко говоря, задолбал. Когда телевизор ни включишь - везде Малахов. Когда, интересно, он спит? Или думает все деньги в мире заработать?
Гость
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Это вы стервятники,те, которые набросились на Малахова! Каждый повод, даже такой трагический, используете лишь бы навредить популярному ведущему. Что вы думаете, люди такие дураки, что не могут отличить черное от белого. У него вышла нормальная передача памяти Юлии Началовой. Ничего предосудительного в ней не было. Но вот зверьё это блин поганое, которое всё чернит вокруг себя, реально надоело. Хотя бы заткнулись в такой трагический момент, когда люди оплакивают человека, которого публика знала без малого тридцать лет, молодую красивую и душой и телом женщину, певицу, мать. Для желающих куснуть нет ничего святого. Хоть бы не позорились!
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