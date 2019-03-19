"Трупный червь": народ заплевал Малахова за копание в белье Началовой
Тело известной российской певицы Юлии Началовой еще не предали земле, а журналисты уже устраивают пляски на костях. Сколько денег нужно Андрею Малахову, чтобы он перестал копаться в чужом белье? – задаются вопросом разгневанные пользователи Сети.
"У этих журналюг ни чего святого. Человека еще не предали земле, а они со своими дебильными сенсациями. Сколько нужно им денег? Засунуть это бабло им во все щели , чтобы хватило до конца дней", - возмущаются комментаторы материалов о трагедии Юлии Началовой.
"Стервятники не дремлют. Все на продажу!", "Очередная пляска на чужих страданиях...", "Танцы на костях продолжаются... Уродство!", "Ну это цинизм , Наше телевиденье скатилось ниже плинтуса", "Ничего святого...", "Трупный червь", – награждают Малахова эпитетами пользователи.
"Может быть, хватит уже мусолить чужое нижнее белье, да еще в ситуации, когда сам человек не в состоянии защитить себя от подобного ковыряния в своей интимной сфере... Интересно, а ее родственники почему не пресекут эту истерию в СМИ ?", – пишет один из комментаторов (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Шоумен Андрей Малахов анонсировал очередной выпуск "Прямого эфира" на канале "Россия 1", посвященный тому, как умирала 38-летняя Юлия Началова. О своем решении рассказать подробности последних часов артистки шоумен сообщил в Instagram. Андрей Малахов уточнил: зрители узнают все, что происходило с певицей за день до смерти.
Анонс разгневал поклонников Юлии Началовой. В Сети сразу вспомнили, как Малахов ради рейтингов уже поливал грязью певицу. Как-то раз он пригласил на посвященную Началовой передачу свою коллегу Дану Борисову, известную пристрастием к некоторым веществам. А в программе Малахова Борисова обвинила Юлию Началову в употреблении наркотиков. Позже это заявление было опровергнуто – но, как говорится, осадок остался.
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