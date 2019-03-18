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Помощница вспомнила о последних словах умирающей Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Друзья Юлии Началовой собрались, чтобы почтить ее память. В студии программы "Прямой эфир" Малахова выступила Анна Исаева – пресс-секретарь скончавшейся звезды.
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"Она мне звонила и говорила: "Я не знаю почему, я упала в обморок дома, и мне очень плохо" – это было 8 марта. Когда она попала в больницу, нас обнадежили, нам сказали: "Ничего страшного. Мы ее спасем и вылечим", – поведала Исаева. Она вышла на связь со студией ток-шоу "Прямой эфир" Малахова по скайпу.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Помощница умершей вокалистки вспомнила последний разговор с Началовой. Девушки общались в больничной палате.

"Это было как-то очень на бегу, это был вечер понедельника. Она уже находилась в больнице, рядом была мама. Мне рассказали, что она хорошо поела, что у нее хорошее настроение. Я ее спросила: "Юлечка, мне многие люди сейчас звонят и пишут, я не знаю, как себя вести", а она говорит: "Ань, я тебе полностью доверяю, я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана везде говорить то, что ты считаешь нужным. Я даю тебе на это право", – отметил пресс-секретарь в шоу "Прямой эфир" Малахова.

По словам Анны, близкие Началовой не оставляли надежды на благоприятный исход. Вместе они молились, ожидали улучшения. После Исаева добавила, что убитые горем родители Юлии Началовой просили передать слова благодарности всем тем, кто оказывает им моральную поддержку, всем поклонникам и друзьям-артистам.

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Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)

Также на связь со студией "Прямого эфира" Малахова вышел возлюбленный Началовой Вячеслав Кудря. Мужчина поблагодарил всех, кто не остался равнодушным к этой беде.

"Мы себя обнадеживали, и каждое слово врачей "хорошо" или "лучше" воспринималось как счастье. Я не могу комментировать, что говорят врачи. Лучше, если об этом скажут родители, а не я. Я хотел бы поблагодарить всех и от себя, и от имени родителей Юлии – это очень важно. Мы не остались одни в этот момент. Юля была светлым, добрым человеком, которая заслужила любви в жизни. Все, что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, – это какой-то сюр. Это как неудачный финал кино, в который невозможно поверить", – рассказал избранник Юлии Началовой в программе "Прямой эфир" Малахова.

Автор: Руслана Алексеева18 марта 2019, 15:55
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