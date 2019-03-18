Семья отреагировала на шумиху вокруг тела Началовой

Появилась информация о том, что якобы возникли проблемы с похоронами Юлии Началовой. Сообщалось, что семья не захотела платить за место на Троекуровском кладбище более миллиона рублей. С комментариями выступили вовлеченные в эту историю люди.

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