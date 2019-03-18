"Мегаконцерт с Кобзоном": злорадствующие украинцы осквернили память Началовой

Смерть Юлии Началовой стала поводом для злорадных комментариев украинских блогеров. Злопыхатели пишут о "мегаконцерте" ушедшей российской певицы со скончавшимся в прошлом году Иосифом Кобзоном. Поклонники артистки обвинили "юмористов" в озлобленности.

В комментариях по поводу смерти Юлии Началовой особо отличился некий автор под ником Львовский Метрополитен. Он назвал артистку "второсортной" исполнительницей: по словам блогера, певицу запомнят лишь благодаря ее выступлению на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

О смерти Юлии Началовой, популярной российской певицы, стало известно 16 марта. Ей было 38 лет. Украинский блогер ехидно заметил, что теперь Началова может планировать "мегаконцерт" с народным артистом Иосифом Кобзоном, который скончался в прошлом году. Он на Украине также был занесен в черный список за поддержку воссоединения Крыма с Россией и самопровозглашенных республик Донбасса.

Поклонников Юлии ехидные комментарии украинского блогера возмутили. Пользователя обвинили в озлобленности и отсутствии такта.

Похороны Юлии Началовой состоятся в четверг, 21 марта. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Причиной смерти Юлии Началовой, по словам ее близких, стала остановка сердца на фоне абсцесса и заражения крови. Певица была госпитализирована 11 марта. Врачи старались спасти жизнь артистки, но справиться с обострением не удалось. Родственники до последнего были рядом с Юлией, однако даже им не удалось попрощаться с артисткой, пишет "Газета.ру".