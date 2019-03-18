"Это как!?": Собчак оторопела от слов лечащего врача Началовой
Негодование Ксения Собчак выразила в своем Telegram-канале. "Ехала тут в машине, фоном играло радио. В какой-то момент прислушалась и не поверила ушам. В эфире @radiogovoritmoskva Сергей Доренко @rasstriga обсуждал смерть Юлии Началовой", – написала знаменитость.
Приглашенный эксперт "на полном серьезе вещал, что, дескать, ничего поделать было нельзя, раз такая судьба". Такое объяснение смерти Началовой вызвало у Собчак оторопь. "Вы там вообще нормальные? Врач, дававший клятву Гиппократа, отдает состояние больного в руки чего-то неосязаемого? Это как!?" – задалась вопросом телезвезда.
Как писали "Дни.ру", лечащий врач артистки Василий Шуров рассказал о ее болезнях. По словам медика, у Юлии Началовой не было диагнозов, которые ей приписывают. Он полагает, что артистку "убила случайность". Как отметил специалист, за те полгода, которые Юлия не наблюдалась у него, такие резкие перемены в состоянии здоровья произойти не могли.
Напомним, что певицу госпитализировали 8 марта, а позже ввели в состояние искусственной комы. У Юлии Началовой диагностировали подагру, системную красную волчанку и сахарный диабет второго типа. 16 марта врачи провели певице операцию, после которой она скончалась.
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