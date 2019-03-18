Вокруг тела Юлии Началовой вспыхнул новый ажиотаж
Трудности преследуют Юлию Началову и после смерти. По данным Telegram-канала Baza, родственники подали заявку на захоронение на Троекуровском кладбище, о чем сразу рассказала помощница артистки Анна Исаева. Однако департамент торговли и услуг мэрии Москвы якобы отказался выделить бесплатное место.
Сообщалось, будто чиновники заявили, что исключений для семьи Началовой быть не может: если они хотят похоронить ее там, нужно заплатить по официальному прайсу – один миллион 300 тысяч рублей. Тратить такие деньги близкие певицы не захотели.
Журналисты позвонили в ведомство, и его глава Алексей Немерюк опроверг эти данные. Он лично связался с семьей Юлии Началовой и пообещал, что место на Троекуровском кладбище будет предоставлено бесплатно. Похороны пройдут, как и планировалось, 21 марта, сообщает "Говорит Москва".
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Было решено ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – артистка скончалась.
Представителей отечественного шоу-бизнеса эта новость шокировала. Коллеги высказались о смерти Юлии Началовой. "Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", – написала в Instagram Алла Пугачева.
"Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала все вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица! Царствия небесного", – вторила Примадонне актриса Эвелина Бледанс.
"Больно... Несправедливо... Рано... Ну почему Бог забирает именно таких и так рано?! Неужели там не хватает ангелов?! Прощай, ангел по имени Юля!" – буквально взвыл от горя Филипп Киркоров.
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