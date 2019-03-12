"Надо было оставить умирать": Мария Шукшина раскритиковала решение отправить мать в больницу

Фрейя Зильбер, которая теперь живет в Санкт-Петербурге, приехала в Москву, чтобы поговорить с отцом своего сына Макаром Касаткиным. Девушка уверена, что Мария Шукшина и ее наследник пытаются отнять у нее ребенка. Также девушка встретилась с дочерью артистки Анной Трегубенко, которая рассказала шокирующую правду о матери.

Фрейю волнует единственный вопрос: почему ее бывший жених Макар, который ранее не желал признавать их общего сына Марка и которого буквально силой заставили сделать анализ ДНК, вдруг захотел стать хорошим отцом и требует вписать его в свидетельство о рождении. Бабушка малыша Мария Шукшина ребенком также никогда не интересовалась.

Зильбер рассказала в студии ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", что Касаткин написал на нее заявление в органы опеки. Она опасается, что сын звезды, используя семейные связи, лишит ее родительских прав.

Адвокаты советуют Фрейе уступить Макару, вписать его в документы ребенка и разрешить встречаться с Марком. Старшая сестра Марии Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку согласна с мнением юристов. Она посоветовала Зильбер не нарываться на конфликт и прекратить оббивать пороги родственников Марии Шукшиной.

Девушка пыталась поговорить с несостоявшейся свекровью, Зильбер уверена, что именно артистка руководит действиями Касаткина. Фрейя даже приехала к Марии в театр, но ее, понятное дело, не пустили на аудиенцию.

Старшая дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко на встречу с Зильбер согласилась. За чашкой чая наследница артистки откровенно поговорила с экс-возлюбленной своего брата.

"А что ты хочешь-то? Ты его чуть не засадила по статье на очень-очень долго. В отношении мамы: ты на всю страну била ее квартиру на Таганке. Я с ней не общаюсь, что ты хочешь от нее? Я более чем уверена, что у вас мало что получится. Макар хочет общаться с сыном. Мы с ним один раз встречались, и он мне сказал, что это ты ему не даешь видеться. Он мне жаловался, что тебе только алименты нужны", – заметила Трегубенко.

Анна добавила, что в их семье действительно всем заправляет Мария Шукшина. Также она отметила, что наладить отношения с несостоявшейся свекровью Фрейя не сможет: у актрисы сложный характер.

"Недавно бабушка попала в больницу. Я приехала к ней домой, вызвала скорую помощь. Отвезла ее по скорой в больницу и на следующий день мы встретились там с мамой в палате. И мама начала нашу встречу с того, что просто наехала на меня: "А какого черта вы привезли мою маму в больницу?" Видимо, надо было оставить умирать в квартире. Она почему-то негативно вообще в отношении всех настроена, это не только в отношении тебя или Макара", – рассказала дочь Марии Шукшиной.