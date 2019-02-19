"Воровка на доверии": оборотистая дочь оставила Шукшину без миллионов

Экс-супруг Марии Шукшиной Борис Вишняков обвинил свою бывшую падчерицу в наглом вранье. По его словам, дочь актрисы Анна Трегубенко хитростью завладела чужими деньгами.

Вишняков ознакомился с недавним интервью Трегубенко. Анна объясняла, почему продала питерскую квартиру своей бабушки – артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной, не спросив разрешения.

Родственница звезды сообщила, что испытывала серьезные материальные трудности: она развелась с мужем и осталась одна с младенцем на руках. Чтобы не остаться на улице, Анна выставила на продажу апартаменты, которые на нее когда-то переписала Федосеева-Шукшина. На вырученные средства она купила квартиру в Московской области.

Признание Трегубенко насмешило экс-супруга Марии Шукшиной. Борис решил вывести оборотистую Анну на чистую воду. По его словам, маме и малышу было где остановиться. на тот момент у Анны было собственное жилье, которым она обзавелась обманув родительницу.

"Все, что говорит Аня, – это лукавство. В 2010 – 2011 году Мария переоформила свою квартиру на Большой Академической на Анну. Это единственная квартира, которая на тот момент была у Марии. Когда Мария посчитала, что необходимо улучшить жилищные условия, квартиру решила продать. На сделке Аня отказалась выплачивать какие-либо деньги. С трудом удалось Марии забрать одну треть от стоимости", – рассказал Вишняков в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.

Борис добавил, что после продажи имущества две трети от его стоимости Аня забрала себе. На эти деньги Трегубенко купила себе квартиру недалеко от станции метро Аэропорт в Москве. Эти апартаменты сдавались и сдаются в наем, и именно на деньги от аренды дочь Марии и ее сын и живут сейчас.

Трегубенко опровергает слова Вишнякова. По ее версии, средства от продажи были поделены пополам. Она действительно купила на них однушку, которую сдает. Она не может выселить квартирантов, потому что они кормят ее и ребенка. Работать Трегубенко не может.

"В 2009 году он поднял на меня руку. Он предлагал мне делать непонятные фотографии в неглиже в журнале. Это человек, который неоднократно крал деньги из сейфа моей мамы. Я ему категорически не доверяю, моя мама с ним не общается", – добавила Анна.

"За сколько была продана квартира, Анна? – не унимался Борис. – 27 миллионов. Из этих 27 миллионов Аня получила 17. 17 миллионов получила Аня". В ответ Трегубенко отметила, что получила 16, а не 17 миллионов.

Разоблачение Трегубенко шокировало многих присутствующих на съемочной площадке. Известный адвокат Сергей Жорин назвал Анну "воровкой на доверии".