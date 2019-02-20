"Огребу за эти слова": негодующая Шукшина сообщила о подлом предательстве

Известная актриса заявила, что нынешняя жизнь очень напоминает ей 1937 год. Мария Шукшина высказалась о зависти и доносах, в том числе близких людей.

Если в те годы было много анонимных доносов, то теперь, как считает артистка и телеведущая, они стали открытыми и лицемерными. По мнению Шукшиной, многие люди прикрываются добродетелью и клевещут на близких, получая за это огромные деньги.

По словам телеведущей, "вселяясь в жилища арестованных, эти "люди" также закрывали свои материальные вопросы... Закрывать-то – они закрывают, но ведь это не что иное, как 30 сребреников... А Иуда, как мы все помним, плохо кончил...", – порассуждала Шукшина о предательстве. "Много веков прошло, но человек не изменился… Поэтому, если в наше сердце закрадывается зависть к кому-то, то нужно бороться с ней всеми силами!" – цитирует Шукшину Teleprogramma.pro.

По словам знаменитости, печальный опыт 1917 года именно об этом и говорит. "Ох, как я сейчас огребу за эти слова свои, но я умею смотреть правде в глаза, и это во мне шукшинское, не задушишь, не убьешь!" – заявила актриса в Instagram.

Отметим, на федеральных телеканалах идет очередная серия программ о личной жизни Марии Шукшиной. Сама актриса не ходит на эти ток-шоу. Однако их посещает ее дочь, третий муж и сестра.

Ранее Мария Шукшина предложила найти десять отличий между популярными телепрограммами, прессой и "планом Даллеса". Артстка считает, что ток-шоу развращают молодежь.

