Елизавета II с огромным синяком вышла в свет
Монаршая особа встретилась с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном, его женой, королевой Ранией аль-Абдуллой, и старшим сыном, наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой. Синяк на тыльной стороне левой кисти 92-летней Елизаветы II виден на снимках, сделанных во время встречи.
Букингемский дворец отказался комментировать происхождение гематомы, сообщает Daily Mail. Для визита королева выбрала белое платье с брошью и черные туфли-лодочки. Стильная и элегантная Елизавета II была как всегда на высоте.
Фотографии приема королевы Великобритании появились в Twitter. Многие пользователи соцсети заметили произошедшее и в ответах к посту выразили беспокойство за здоровье Елизаветы II. "Боже… Выглядит так, как будто Ее Величество поранила руку… Надеюсь, она быстро заживет", — написал один из пользователей. Другие же отмечали, что, несмотря на проблемы с рукой, монаршая особа хорошо выглядит.
Oh my... HM does look like she hurt her hand.. Hope it heals quickly— Colleen White (@cmbmw) 28 февраля 2019 г.
Напомним, в июне 2018 года недомогание помешало королеве приехать на службу по случаю 200-летия ордена Святых Михаила и Георгия в Лондоне. Месяцем ранее Елизавета II пережила операцию по удалению катаракты.
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