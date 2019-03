Елизавета II с огромным синяком вышла в свет

Монаршая особа встретилась с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном, его женой, королевой Ранией аль-Абдуллой, и старшим сыном, наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой. Синяк на тыльной стороне левой кисти 92-летней Елизаветы II виден на снимках, сделанных во время встречи.

Букингемский дворец отказался комментировать происхождение гематомы, сообщает Daily Mail. Для визита королева выбрала белое платье с брошью и черные туфли-лодочки. Стильная и элегантная Елизавета II была как всегда на высоте.

Фотографии приема королевы Великобритании появились в Twitter. Многие пользователи соцсети заметили произошедшее и в ответах к посту выразили беспокойство за здоровье Елизаветы II. "Боже… Выглядит так, как будто Ее Величество поранила руку… Надеюсь, она быстро заживет", — написал один из пользователей. Другие же отмечали, что, несмотря на проблемы с рукой, монаршая особа хорошо выглядит.

Oh my... HM does look like she hurt her hand.. Hope it heals quickly