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Обиженный "идиотами" Макаревич послал всех к черту

Андрей Макаревич. Фото: www.globallookpress.com
Андрей Макаревич обиделся на россиян. Лидер "Машины времени" устал от вопросов журналистов и послал их к черту. Реакция музыканта удивила экспертов: ведь он сам спровоцировал общество подсчетом количества "идиотов".
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Народный артист должен быть сдержаннее в выражениях и отвечать за свои слова. К этому обязывает и звание, считают эксперты. А по мнению психиатров, Макаревич явно перегнул палку. Идиоты среди людей, конечно, встречаются. Но, если артист имел в виду именно больных с диагнозом "слабоумие", то число таких субъектов он явно преувеличил.

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Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

Доктор медицинских наук, профессор в Московском НИИ психиатрии Юрий Полищук не приветствует такого рода заявления. Эксперт считает, что подобные высказывания граничат с экстремизмом. "Они слишком крайние, если не сказать экстремистские, и вводят людей в заблуждение", – заявил Полищук изданию Daily Storm.

Профессор психиатрии, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов также не одобряет таких заявлений. "Сказать, что Макаревич просто ошибается, не могу. Певец может не уважать публику, может плохо относиться к людям, но говорить в таком ключе и в таком тоне – это плевок в лицо всему государству!", – заявил профессор.

Напомним, на днях Андрей Макаревич в интервью одному из российских изданий заявил, что 80% людей – идиоты. Чем, естественно, вызвал волну возмущения и критики в свой адрес. Музыкант пытался позже объяснить, что его слова "вырвали из контекста" и он всего лишь процитировал Эдгара Алана По. Однако начитанные россияне заметили, что у писателя про 80% ничего не сказано.

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Публикация от Чп/новости �� (@kratko_news)

Особенно Макаревича задело предложение эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, который предложил лишить несдержанного на язык музыканта звания народного артиста. Манукяна Макаревич тоже послал к черту, упомянув его в ответе журналистам.

А самого эксперта реакция музыканта удивила. Интересно, чего ожидал артист, выступая с подобными заявлениями? – задается вопросом Манукян.

"Когда Андрей Вадимович фонтанирует цитатами великих и адресует их то россиянам, то землянам – он, судя по его публикациям, в приподнятом настроении. А тут вдруг обиделся. Он высказал свое мнение – и у других тоже появилось мнение на его счет. Все же логично? Или он в вакуум произнес свои бесценные слова?", – размышляет эксперт. По мнению Манукяна, народный артист России должен высказываться всегда достойно – само звание накладывает определенные моральные обязательства.

Как отметил эксперт в интервью изданию Дни.Ру, когда он публиковал свои петиции против того, что творится на современном телевидении, Макаревич их регулярно и с удовольствием подписывал. Но внезапно, услышав критические нотки в свой адрес, воспринял все в негативном ключе. "Налицо двойные стандарты. Андрей Вадимович, вы держитесь там. Понимаю, что достали вас журналисты со звонками, но вы их сами спровоцировали своей неосторожной цитатой", – сказал Манукян. И пожелал Макаревичу хорошего настроения и здоровья.

Автор: Андрей Евлампиев21 февраля 2019, 21:55
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