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Устроившего скандал Макаревича поставили на место

Андрей Макаревич. Фото: www.globallookpress.com
Российский музыкант заявил, что 80 % населения Земли – идиоты, а себя же причислил к оставшимся 20%. В Крыму считают, что не следует всерьез воспринимать слова Андрея Макаревича, который продолжает называть полуостров "оккупированным".
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Депутат парламента Республики Крым Анна Рубель отметила, что певец до сих пор продолжает считать присоединение полуострова незаконным и с 2014 года ни разу там не побывал. По ее мнению, такое высказывание Народного артиста России недопустимо, потому что таким образом он выражает пренебрежительное отношение к гражданам своей страны. 

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 Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

Глава крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталия Киселева призналась, что также была возмущена заявлением Андрея Макаревича. Как утверждает руководитель, такие грубые слова не должны говорить люди искусства. Она добавила, что музыкант не может настаивать, что принадлежит к 20% умных людей. "Это могут решить или врачи, или окружающие люди, которых он оценивает. Если он всех россиян отнес к идиотам, значит, он сам автоматически входит в эту категорию", – передает ее слова РИА ФАН.

Напомним, в начале этого года Андрей Макаревич стал членом общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. В недавнем интервью музыкант отметил, что "80% населения Земли – идиоты". "Надо это принять как данность", – передает его слова телеканал "360". Сам же артист относит себя к оставшимся 20% населения, которые обладают интеллектом.

Позднее в беседе с журналистом телеканала РЕН ТВ певец рассказал, что на самом деле он привел известную цитату писателя Эдгара Аллана По: "Мнение большинства – всегда ошибочно, ибо большинство людей – идиоты". Музыкант добавил, что бурная реакция пользователей и известных персон на эти слова только в очередной раз подтвердила его тезис об идиотах.

Автор: Полина Крылова21 февраля 2019, 13:28

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