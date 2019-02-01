Гузеева показала редкое фото с Глаголевой

Актриса Лариса Гузеева почтила память своей коллеги. Трогательный пост, посвященный Вере Глаголевой, появился в микроблоге ведущей шоу "Давай поженимся!" в минувший четверг, 31 января.

Звезда опубликовала фотографию в честь дня рождения актрисы. На снимке она запечатлена вместе с Тамарой Акуловой и Верой Глаголевой. Артистки сыграли главные роли в картине "Наследницы". "Благодарю тебя, что по судьбе прошла. День рождения Веры. Верочки. Все помню", - подписала снимок Лариса Гузеева.

После смерти актрисы ведущая проекта "Давай поженимся!" приняла участие в съемках программы "Пусть говорят". Она рассказала, что все близкие друзья Глаголевой до последнего верили, что она сможет побороть тяжелую болезнь.

"Конечно, близкие знали про эту болезнь. Но Вера никого не хотела утруждать, никого не хотела мучить этим. Никогда не было разговоров о том, что она больна. Мы просто знали и поражались, и все время думали, что это пройдет. Это уже проходило у нее", - передает слова Гузеевой "Вокруг ТВ".

Старшая дочь Веры Глаголевой тоже почтила память своей матери. Анна Нахапетова разместила несколько старых черно-белых фотографий, на которых артистка позирует вместе с детьми. "Мы вместе, и ты была бы счастлива. Спасибо за нас… С днем рождения, мама! Мы скучаем… очень", – написала она.

Напомним, известная актриса скончалась 16 августа 2017 года в немецкой клинике. Причиной смерти стал рак желудка. Похороны Веры Глаголевой прошли на Троекуровском кладбище.