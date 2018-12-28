Появилась трещина: Нахапетов откровенно о разводе с Глаголевой

Родион Нахапетов впервые рассказал почему ушел от Веры Глаголевой. Режиссер дал откровенное интервью.

В конце 80-х Нахапетов неожиданно для всех кардинально изменил свою жизнь. Режиссер оставил работу, жену, двух детей и уехал в США.

Поклонники долго не верили, что Родион Нахапетов и Вера Глаголева больше не вместе. Долгие годы их пара считалась самой красивой в Советском Союзе. Казалось, супруги все делали вместе: работали, давали интервью, снимались для обложек.

Режиссер признался, что первая трещина в их отношениях появилась во время работы над картиной "На исходе ночи". Родион впервые не задействовал жену в съемках.

"Когда люди слишком близко и долгое время, то они или притираются и становятся единым целым, или начинаются эти трения, которые начинают рождать искры, начинается какое-то непонимание – я хочу это, а ты хочешь то. Лучше в этом случае расходиться", – рассказал Нахапетов в документальном фильме Первого канала "Русский в городе ангелов".

Режиссер добавил, что больше не видел перспектив на родине. "Мне было 44 года, мне казалось, что это какой-то рубеж, потому что трудности возникали, страна ломалась. Страна, в которой я воспитывался, в которой жил, менялась на глазах. Кинематограф становился другой. Я не понимал найду ли я свое место или я сойду с пути и буду снимать чернуху", – поведала знаменитость.

По словам Нахапетова его дочери Анна и Мария очень болезненно восприняли развод родителей. Отношения испортились. Однако спустя время девочки приняли новую семью отца. Теперь наследницы Глаголевой считают вторую супругу Родиона родным человеком.