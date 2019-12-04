"Предупреждала, что они будут гадить": Дмитрий Шепелев о конфликте Жанны Фриске с отцом

Шоумен Дмитрий Шепелев прокомментировал перманентный конфликт с родителями умершей возлюбленной, певицы Жанны Фриске. Телеведущий рассказал, что разногласия начались задолго до смерти артистки. Отношения Жанны и ее отца Владимира оставляли желать лучшего.

Дмитрий Шепелев признался, что не собирался конфликтовать с родителями избранницы. Какое-то время он даже не комментировал в СМИ нападки родственников певицы. Не хотел накалять обстановку. Нечто наподобие мира удавалось сохранять, пока не начались судебные разбирательства из-за сына Жанны и Дмитрия, Платона.

"Есть решение суда, который инициировали они. Они хотели определить порядок общения с ребенком. Я убеждал их этого не делать, когда еще были отношения: "Это будет против вас. Не нужно". У них ведь была возможность, они виделись. Мама Жанны была у меня не один раз. Оставалась с Платоном. Все более-менее было нормально. Но они подают на меня в суд", – сказал телеведущий в эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

По словам звезды Первого канала, бабушка и дедушка со стороны матери требовали, чтобы ребенок проживал не с отцом, а с ними. В итоге Фемида встала на сторону отца Платона.

"Суд установил порядок общения: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят. До сих пор. Но зато они регулярно приходят на ток-шоу, где регулярно говорят, какой я ужасный отец", – отметил Дмитрий.

Шоумен добавил, что хотел обезопасить сына, ведь начало жизни мальчика было и без того довольно драматичным. Он требовал от семейства Фриске не публиковать совместные фото с ребенком в соцсетях и не таскать малыша по телеэфирам. К его просьбам не прислушались: как только Жанна скончалась, ее родственники опубликовали снимки Платона в своих аккаунтах.

Дмитрий Шепелев не стал скрывать, что конфликт с Владимиром Фриске начался еще до того, как Жанна узнала о болезни. С отцом у певицы были сложные отношения, вокалистка могла по полгода не разговаривать с родителем.

"За те два года, которые прошли от нашего знакомства до ее болезни, когда мы узнали о диагнозе, я видел ее отца один раз. У нее были тяжелейшие отношения с отцом. Они не разговаривали по полгода. И как это аукнется на Платоне, мы не обсуждали. Она предупреждала, что они безусловно будут гадить, в силу возможности бороться. Но что бороться? С момента кончины Жанны прошло четыре года – четыре года длятся судебные разбирательства", – поделился Дмитрий Шепелев.