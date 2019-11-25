"Жгучее чувство": Шепелев сгорает от стыда

Дмитрий Шепелев рано начал телевизионную карьеру. Будущая звезда Первого канала дебютировала еще в подростковом возрасте. В девятом классе он вел передачу "5х5" на белорусском телевидении.
Сегодня, 25 ноября, артист поделился фото, которые предположительно были сделаны в то время. По словам Шепелева, спокойно смотреть на эти кадры он не может.
"Ни разу еще у меня не было так, чтобы смотреть на фотографии многолетней давности и не испытывать жгучее чувство стыда за свой внешний вид 😂 Обожаю это. Без смеха смотреть невозможно. Спасибо за архивные фотографии 😉 Мне здесь лет 15-16 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", - признался артист в личном "Инстаграм".
Дмитрий Шепелев высмеял те же кадры в "Сторис". Телеведущий обратил внимание на то, как на одном из снимков он обнимает за талию ровесницу. "Девственник в деле", – пошутил шоумен.
Отметим, что ведущий Первого канала как-то рассказал, что в юности был настоящей головной болью для взрослых. "Я наперекор родителям бил корявую татуировку у непонятно какого мастера, непонятно в каком салоне, прокалывал ухо, тайком курил и гордо ходил с девочкой, которая до смерти не нравилась бабушке – и был счастлив", – делился Дмитрий Шепелев с поклонниками.
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