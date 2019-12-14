Шнуров обругал Гагарину за обращение с подопечными на шоу "Голос"

Чочиева спела на конкурсе знаменитую песню "Опять метель". Однако, по мнению Шнурова, ни она, ни ее наставница не понимали ее смысла. Певец заявил, что не переносит ложь в композициях.
"Почему выбор такой песни? Объясни мне", – заявил Сергей.
Возможно, наставник шоу "Голос" также был недоволен тем, что ранее Полина Гагарина спасла одного из членов его команды – Ива Набиева. Мужчина уже хотел попрощаться с публикой, но певица внезапно нажала на красную кнопку и оставила его на шоу.
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