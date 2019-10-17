Переплюнет любую молодуху: 55-летнюю Беллуччи признали идеалом женской красоты

Не так давно британцы составили рейтинг самых красивых женщин в мире. Тем не менее, российский доктор медицинских наук, профессор и пластический хирург Дмитрий Давыдов не согласен. Он представил свою фаворитку среди красавиц.

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