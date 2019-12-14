Онкобольную Заворотнюк побили после известия о параличе

Популярная соцсеть "Одноклассники" подвела итоги уходящего, 2019 года. Онлайн-платформа выяснила, какие темы больше всего интересовали ее пользователей. Весть о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк рак мозга, попала в топ-10.

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