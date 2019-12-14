Онкобольную Заворотнюк побили после известия о параличе

Новость о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что врачи поставили артистке страшный диагноз: "глиобластома". По некоторым данным у Анастасии Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.
После было множество противоречащих друг другу и здравому смыслу сообщений. СМИ, со ссылкой на анонимные источники и неназванных друзей артистки, писали, что онкобольная Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отека мозга. После появились слухи, что она впала в состояние сопора. Теперь же утверждается, дескать, правая сторона тела артистки останется парализованной.
Родственникам даже пришлось создавать "Инстаграм"-аккаунт в поддержку звезды. На этой странице периодически опровергаются непроверенные данные и последние новости о состоянии "Моей прекрасной няни".
Отметим, что рак у Анастасии Заворотнюк – это не единственное, что интересовало интернет-обывателей. Эта тема в топ-10 "Одноклассников" заняла всего лишь восьмую строчку.
Тяжелый недуг звезды обсуждали не так активно, как, например, смерть певицы Юлии Началовой. Трагическое событие оказалось на пятой строке, побив при этом не только Анастасию Заворотнюк, но и нашумевший приговор футболистам Кокорину и Мамаеву – это шестое место. Под номером семь составители рейтинга указали пожар в Соборе Парижской Богоматери, под номером девять – финал сериала "Игра Престолов", замыкает десятку – музыкальный конкурс "Евровидение".
Интересно, что на первом месте в топ-10 самых обсуждаемых тем в "Однокласниках" оказались пожары на территории Сибири. Вторая строчка в рейтинге – тема выборов президента Украины. Замыкает тройку – наводнения в Иркутской области. Четвертое место получили экологические проблемы в Шиесе.
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