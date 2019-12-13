Всплыли шокирующие детали романа Заворотнюк с любовником

Заворотнюк и Бондарчук давно знакомы. Кода-то Анастасия снималась в картине Натальи "Гоголь. Ближайший". Звезда популярного ситкома сыграла Александру Россет – фрейлину русского императорского двора.
По словам Бондарчук, съемки пришлись на непростой момент в жизни Заворотнюк. Артистка только рассталась с любовником – продюсером и актером Сергеем Жигуновым. Разрыв был крайне болезненным. Анастасия часто делилась с Натальей переживаниями. Рассказывала, что Сергей был груб и поднимал на нее руку.
"Увы, не обошлось и без этого. Но Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла", – рассказала Наталья Бондарчук.
Дочь прославленного режиссера слышала о тяжелом недуге подруги. Она не сомневается, что Анастасия Заворотнюк поправится.
"Настя – мужественный человек с огромной силой духа. Все будет хорошо", – цитирует Наталью Бондарчук "Экспресс газета".
Напомним, по некоторым данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк лечится от рака. Ей был поставлен диагноз "глиобластома". На днях СМИ сообщили, что актриса наблюдается Европейском медицинском центре. Якобы у нее парализована вся правая сторона тела.
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