Пока онкобольная жена в больнице: мужа Заворотнюк сняли во время нежностей с Навкой

С 25 декабря по 7 января в столичном ДС "Мегаспорт" состоятся показы нового ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Одну из главных ролей в спектакле играет Петр Чернышев. Драма в семье не помешала ему участвовать в этом масштабном проекте.

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