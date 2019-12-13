Пока онкобольная жена в больнице: мужа Заворотнюк сняли во время нежностей с Навкой

"Муж в дверь, жена в Тверь... Это точь-в-точь как один водевиль: муж в дверь, а жена в... позвольте, вот и забыл! Только куда-то и жена тоже поехала, кажется в Тулу или в Ярославль", – говорил рассеянный герой "Дядюшкиного сна" Федора Достоевского.
Вот и Петр Чернышев зря времени не теряет. Пока его жена-актриса продолжает восстанавливаться, он репетирует в новом ледовом проекте своей давней подруги и коллеги Татьяны Навки.
На странице проекта в социальных сетях появился кадр с репетиции с пояснением: "Знаменитые во всем мире вкладыши от жвачки Love is… вдохновили нас на создание своей ледовой версии. Выбрать одно единственное высказывание было совсем непросто. Кстати, мы чуть не выбрали вариант – "Любовь это….воскресный поход на каток". На снимке хорошо видны нежные объятия героев Чернышева и Навки.
Напомним, Петр Чернышев и Татьяна Навка не только работают вместе в разных проектах, но и дружат семьями. Как писали ранее "Дни.ру", жена пресс-секретаря президента России, видимо, помогла Анастасии Заворотнюк победить недуг. "Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет", – рассказывал друг семьи.
По слухам, Анастасии Заворотнюк был поставлен диагноз "глиобластома". Это быстрорастущая злокачественная опухоль центральной нервной системы, как правило, расположенная в полушарии головного мозга. Известный онколог предположил, что, вероятно, речь идет про так называемую вторичную глиобластому, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Изменила мужу.
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Замуж за мусульманина
О жертвах
Мой первый мужчина
Ненависть к родителям.
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.