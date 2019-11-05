Блюменкранц из шоу "Дом-2" узнал результаты ДНК-теста на отцовство

"Я с ней познакомился в 2016 году, летом. Мы с ней начали встречаться. Наши отношения из букетно-цветочного периода резко переросли в серьезные, потому что она забеременела. В октябре она мне объявила о беременности. Я немножко засомневался, потому что с 16 сентября до 13 октября она не находилась на территории России", – рассказал Валерий Блюменкранц в эфире ток-шоу "На самом деле".
По словам Валерия, Тата клялась, что ребенок, которого она носит под сердцем, его. Блюменкранц принял эту беременность, однако от сомнений в своем отцовстве не избавился. Влюбленные поженились, но брак не был продолжительным.
Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле" считает, что Тата родила дочь от женатого бизнесмена из Монако. Об этом шоумену рассказала его близкая подруга Кристина Дерябина.
Вскоре в телефоне бывшей жены Валерий нашел доказательства измены. Блюменкранц обнаружил фотографии, датированные осенью 2016 года. На них Тата запечатлена в компании любовника. Мужчина и женщина позировали на фоне достопримечательностей Монако.
Тата Блюменкранц, которая тоже появилась в студии "На самом деле", в ответ на обвинения заявила, что в указанный период гостила у мамы, Марины Тристановны, в Китае. Бывшая теща Блюменкранца подтвердила слова дочери, однако детектор лжи показал, что женщины обманывают экспертов шоу. Также благодаря полиграфу удалось выяснить, что Тата изменяла Валерию в момент их супружества. Стоит добавить, что шоумен тоже не был верен жене.
В конце программы "На самом деле" ведущий Дмитрий Шепелев обнародовал результаты экспертизы ДНК. "Вероятность того, что Валерий и Беатриса являются отцом и дочерью, – 99,9%", – зачитал он.
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