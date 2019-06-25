Дебошира Валерия Блюменкранца с позором выгнали из "Дома-2"

На телестройке страсти кипят, не угасая. Вместо того чтобы строить любовь, участники выясняют отношения и пускают в ход кулаки.

Валерий Блюменкранц накануне устроил драку. Он вступился за экс-возлюбленную Любу Дробкову, в адрес которой не совсем корректно высказался Женя Ромашов.

В результате драки Валерий сломал палец, а Евгению наложили девять швов на лицо. Этот конфликт поставил под вопрос пребывание Блюменкранца на проекте.

Говоря о потасовке, Валерий отметил, что это был "звериный инстинкт". Он заверил, что не испытывает личной неприязни к Ромашову, просто так получилось.

"Травля Любы меня напрягала и раньше, когда мы были в отношениях. Когда же начали материться в ее адрес, к тому же мужчины, я не выдержал", – высказался Валерий.

После долгих обсуждений на лобном месте было принято решение выгнать Блюменкранца с проекта. На это Валерий отреагировал спокойно, пожелав на прощание остальным участникам больше любви и улыбок. Что он будет делать за периметром, пока не известно.