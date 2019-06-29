Валерий Блюменкранц угодил в больницу после драки на "Доме-2"
После ухода с телестройки звезда вернулся на родину – в Одессу. Первым делом мужчина обратился за медицинской помощью. После драки, которая и стала причиной его уезда с острова, Валерия беспокоили сильные боли в руке.
Как оказалось, ему требовалось срочное хирургическое вмешательство. Необходимо было поставить специальную пластину для правильного срастания костей.
В социальной сети Блюменкранц оповестил поклонников, что операция прошла успешно. "Теперь надо восстанавливаться", – добавил шоумен.
Напомним, экс-участник "Дома-2" вступился за бывшую девушку - Любу Дробкову, в ходе чего завязалась потасовка между ним и Евгением Ромашовым. Ведущие приняли решение удалить Блюменкранца с проекта. Сам Валерий й это известие принял спокойно и пожелал оставшимся участникам найти свою любовь и просто быть счастливыми.
Отметим, у звезды подрастает дочь, которую ему родила бывшая жена – Тата Абрамсон. Супруги развелись из-за измены со стороны Блюменкранца. Сейчас мужчина находится в активном поиске спутницы жизни.
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