Муж-изменник вышел из себя после столкновения с Лолитой

Муж певицы Лолиты Милявской вновь появился в студии программы "На самом деле" на Первом канале. Дмитрий Иванов не ожидал, что его пока еще супруга тоже появится в эфире.

Развод популярной певицы Лолиты Милявской стал одним из самых громких скандалов этой осени. Артистка публично обозвала пока еще мужа тренера по сквошу 44-летнего Дмитрия Иванова альфонсом. После она предала огласке интимную переписку супруга с любовницей. По некоторым данным связь спортсмена и 38-летнего косметолога из Беларуси Ольги Кулиевой длится с 2017 года.

Дмитрий Иванов отрицает обвинения артистки. Он, по его словам, стал жертвой оговора, мол Лолита обижена и таким образом мстит ему. В эфире ток-шоу "На самом деле" супруг артистки прошел детектор лжи. Проверка на полиграфе доказала неверность Иванова. Дмитрий призвал не верить результатам исследование, он отказался признать, что два года изменял жене.

Интересно, что к предварительной проверке на детекторе лжи, которая в обязательном порядке проводится перед съемками, пока еще супруг звезды пришел с двумя адвокатами. Как оказалось, юристы подготовили спортсмена к общению с полиграфологом. Более того, защитники Иванова вынудили редакцию ток-шоу "На самом деле" подписать контракт, который запрещает специалисту по правде и лжи задавать вопросы, которые не были заранее с ними согласованы. Таким образом юристы, работающие на Дмитрия, сделали проверку на детекторе лжи абсолютно неинформативной.

Телевизионщики, сообразив, что контракт связывает им руки, решили обратиться к другой стороне нашумевшего конфликта. Съемочная группа "На самом деле" отправилась домой к Лолите Милявской. Артистка предоставила редакторам ток-шоу компьютер, на котором, по ее словам, Дмитрий Иванов, еще будучи женатым человеком, несколько лет вел интимную переписку.

"К сожалению, Дмитрий Иванов, уходя из моей квартиры, забрал подаренный мной же ему ноутбук, а оставил большой компьютер в совершенно девственном состоянии для него. Просто открыли переписку. И я хочу, чтобы вы сами покопались. Ничего даже взламывать не пришлось", – сказала Лолита Милявская в эфире ток-шоу "На самом деле".

Дмитрий Иванов, в свою очередь, судя по всему, не ожидал, что его и экс-возлюбленную столкнут лбами. Отвечая на вопросы экспертов, спортсмен даже вышел из себя.