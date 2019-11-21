Провокатор Шнуров извинился перед православными после религиозного скандала

Ведущий поинтересовался у певца, не желает ли тот извиниться за видео, которое многие посчитали богохульным? В частности,
заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев
подчеркнул, что его скандальная песня также задела. Он полюбопытствовал у знаменитости, что бы он сказал всем тем, кого обидел своей провокацией.
Изначально, исполнитель сильно удивился такому факту. По всей видимости, он не закладывал в текст ничего такого, что могло бы обидеть верующих." А вы оскорбились? Странно. Постольку поскольку я, наоборот, здесь, наверное, какой-то своей частичкой души все-таки выступил с точки зрения христианства", – высказался Сергей.
"Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолько
стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну – большую,
настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть. Вот, собственно
говоря, это все вот об этом", – подчеркнул Шнуров. Он предпочел извиниться перед православными, если их действительно обидела его песня.
В свою очередь, как сообщает телеканал "Царьград", Малофеев выразил надежду, что в своем дальнейшем творчестве певец сможет полноценно реализовать свой добродетельный потенциал. Ведущий надеется, что свое понимание истинной веры музыкант будет демонстрировать и в дальнейшем.
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