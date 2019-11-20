Как для Фриске: в поддержку онкобольной Заворотнюк предложили флешмоб

Певица Наталия Власова встретилась с корреспондентом "Дни.ру". Исполнительница рассказала, как стала инициатором акции в поддержку коллеги по цеху Жанны Фриске в 2012 году. Артистка также согласилась, что сегодня такой же флешмоб можно сделать для актрисы Анастасии Заворотнюк.

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