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Как для Фриске: в поддержку онкобольной Заворотнюк предложили флешмоб

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Певица Наталия Власова встретилась с корреспондентом "Дни.ру". Исполнительница рассказала, как стала инициатором акции в поддержку коллеги по цеху Жанны Фриске в 2012 году. Артистка также согласилась, что сегодня такой же флешмоб можно сделать для актрисы Анастасии Заворотнюк.

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Власова не смогла остаться в стороне, когда узнала о диагнозе Жанны Фриске – неоперабельная опухоль мозга. Тогда Наталия написала песню "Жанна, живи, Жанна, танцуй!" и организовала всенародную акцию под одноименным названием. Около месяца неравнодушные люди со всей России присылали видеозаписи, на которых желали онкобольной вокалистке здоровья. Итогом стал ролик, объединивший видео всех участников акции. Этот клип Наталия отправила Жанне. После Фриске на официальной странице поблагодарила всех за поддержку.

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Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Это был всенародный марафон, в котором неравнодушные люди пели песню, которую я написала Жанне Фриске, когда узнала о ее болезни. Это невозможно сделать специально или рассчитать – это либо пришло, либо не пришло. Когда после трех дней дикой головной боли я написала песню: "Жанна, живи! Жанна, танцуй!", у меня не оставалось выбора, кроме как выплеснуть это все в Интернет и предложить людям спеть это вместе и отправить Жанночке, чтобы ей стало теплее, захотелось улыбнуться и понять сколько людей ее любят, ждут, и понять ради чего ей есть жить", – поведала Наталия Власова.

Исполнительница не будет возражать, если песню, которая стала основой для всенародной акции в поддержку Жанны Фриске, используют, чтобы подбодрить актрису Анастасию Заворотнюк и ее семью. Напомним, по некоторым данным звезда сериала "Моя прекрасная няня" сейчас лечится от опухоли мозга.

"Те, кто хотят поддержать Настю, могут спеть эту песню заменив текст. Потому что мы посвятили этот проект всем тем, кто столкнулся с этой болезнью. Имя Жанна, по сути, – это обращение ко всем людям. Потому что каждый, когда наедине остается, ему хочется услышать эти все слова. Главное, когда это от души произносят те, кто хочет помочь, отдать какую-то частицу себя, добра, силы. Поэтому, друзья, пересочиняйте все что нужно", – сказала Наталия Власова в беседе с "Дни.ру".

Напомним, 29 ноября певица Наталия Власова отметит 20-летие творческой деятельности. В этот день вокалистка даст юбилейный концерт в Москве в Vegas City Hall.

20 ноября 2019, 21:18
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