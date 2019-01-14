Известная певица потерялась в Таиланде по вине бестолкового гида

"HELP!!! И SOS!! Меня забыли на острове!" – такое воззвание опубликовала на своей странице Наталья Власова. Певицу, которая в отдыхает в Таиланде, забыли во время экскурсии по ближайшим островам на первой же остановке. Всему виной – бестолковый гид.



прочитано 542 раза