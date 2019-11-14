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Похоронивший Фриске Шепелев впервые рассказал о новой женщине

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Шепелев прервал молчание об Екатерине Тулуповой. Также популярный ведущий рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске.
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Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев стали родителями весной 2013 года. Вскоре стало известно, что у певицы рак головного мозга. Борьба со страшным недугом продолжалась два года, однако увенчалась поражением артистки – Жанны не стало летом 2015 года. Вскоре после того, как умерла Фриске, Дмитрий Шепелев забрал их сына Платона и увез за границу.

Вскоре разразился скандал. Отец Жанны Владимир Борисович пожаловался, что несостоявшийся зять не дает ни ему, ни его жене видеться с внуком. Дмитрию Шепелеву, в свою очередь, не нравились те условия, которые ему ставила родня Фриске. В итоге, уже несколько лет Платон не встречался ни с бабушкой с дедушкой, ни с тетей, ни даже с крестной матерью, певицей Ольгой Орловой.

Дмитрий Шепелев ведет закрытый образ жизни. Он не из тех знаменитостей, кто демонстрирует публике каждый шаг своего ребенка. Шоумен, наоборот, не показывает ни сына, ни любимую женщину, дизайнера Екатерину Тулупову. Тем не менее, кое-что о ней шоумен все же рассказал. "Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада – лучшие друзья с самого раннего возраста", – сообщил Дмитрий.

Материал дополняется

14 ноября 2019, 15:42

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