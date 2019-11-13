"Аморальный поступок": убившего студентку доцента прогнали из СПбГУ

Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Олега Соколова, жестоко убившего студентку Анастасию Ещенко. Причиной отстранения от должности стал "аморальный поступок". Соответствующий приказ был подписан в понедельник, 11 ноября.
По предварительной версии, 7 ноября преподаватель Олег Соколов застрелил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, после чего расчленил тело. В ночь на 9 ноября доцент попытался избавиться от останков на набережной реки Мойки, где его задержали правоохранители.
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