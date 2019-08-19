"Это безумие какое-то!": эксперты ток-шоу устроили трепку Малахову

Андрей Малахов продолжает расследовать убийство Instagram-модели Екатерины Семочкиной. Шоумен привел в студию программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" бывшего клиента умершей.

24-летняя студентка медицинского института, популярная девушка-блогер Екатерина Семочкина была найдена мертвой в чемодане. Красивая жизнь, элитные путешествия, дорогие подарки – на все эти прелести жизни модель зарабатывала, оказывая интим-услуги.

Последним ее клиентом стал 33-летний Максим Гареев. После интимной близости мужчина зарезал Семочкину кухонным ножом. Сейчас Гареев в СИЗО, он признал свою вину. Задержанный сообщил следствию, что в день убийства Екатерина унизила его, чем очень разозлила. Между тем ходят слухи, что Максима заставили признаться в преступлении.

В студию "Прямого эфира" пригласили постоянного клиента Екатерины Семочкиной. Мужчина, который назвался Андреем, считает, что показания признавшегося в убийства Максима Гареева – это ложь. По его словам, Катя всегда оказывала услуги на высшем уровне и никогда не грубила. Появившись в студии, клиент Семочкиной выразил соболезнования родителям умершей девушки.

"Меня это очень удивило, потому что за все время нашего общения она никогда не сказала ни одного грубого слова, никогда не унижала. Она, я уверен, обожала мужчин, любила секс. Она всегда к мужчинам относилась с уважением, какого бы возраста… Посудите сами: две встречи, дальше у нас общение по телефону и в переписке, мы не встречаемся, и она не обрывает общение, она не хамит, не грубит. Она всегда с уважением отвечает", – рассказал Андрей в студии программы "Прямой эфир".

Появление бывшего клиента Екатерины Семочкиной на съемочной площадке возмутило некоторых экспертов. Депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова назвала происходящее на передаче паноптикумом и высказала Андрею Малахову недовольство.

"Мы сейчас рассуждаем об отношениях мужчины и женщины как об отношениях "деньги –товар". Это ужасно, вас это не удивляет всех? Это безумие какое-то! Эта девочка, которая могла быть матерью, женой, она занимается непонятно чем, и мы спокойно так обсуждаем. До чего мы дошли, до чего дошло общество?" – сокрушалась Стебенкова в сегодняшнем выпуске "Прямой эфир".

Актер Владимир Стеклов тоже был недоволен происходящим на площадке. Правда, его гнев был направлен не на ведущего, а на мужчину, который представился клиентом Екатерины Семочкиной.

"Вы начали за здравие, выразив соболезнования родителям, а потом озвучили в подробностях прайс-лист, одновременно, причем без секундной паузы. Я не понимаю мотивации вашей, что заставляет вас? Зачем было обнажать, в первую очередь не для студии, которая кричит из зала: "Давай подробности!", а вот для родителей каяться и приносить свои соболезнования, и в тоже время в подробностях…" – не скрывал своего негодования Владимир Стеклов.

Ведущий ток-шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов попытался урезонить экспертов, устроивших ему трепку. Шоумен отметил, что сегодняшний выпуск ток-шоу должен стать уроком для девушек, которые в поисках лучшей жизни готовы продавать свое тело.

"Когда девочки из провинции смотрят на Катю, которая тревел-блогер, они думают: "Блин, она путешествует, я тоже хочу, нужно скорее в Москву". А дальше приезжает, и она не понимают, что путь на этот лежак на пляже только один – через пять клиентов в день", – заявил Андрей Малахов в программе "Прямой эфир".