"Это безумие какое-то!": эксперты ток-шоу устроили трепку Малахову

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Понедельник 19 августа
Лента новостей
18:16
Невеста известного актера устроила грязные разборки у Шепелева
17:36
Беременная любовница Тимати выставила напоказ голый живот
17:15
Зеленский попался на мелочной мести
17:01
Чумакова сняли целующимся с другой женщиной
16:11
"Постоянно забываю слова": Виктория Дайнеко призналась в проблемах с памятью
16:07
В Думе расследуют вмешательство во внутренние дела России
15:30
"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ
15:30
В России подскочили тарифы ЖКХ
15:26
Богомолов о свадьбе с Собчак и драке с Виторганом
15:03
Драка Бузовой и популярного певца закончилась страстными поцелуями
14:39
Шубская и Овечкин закатили праздник в честь годовалого сына
14:30
"Глупо и недальновидно": клоун Зеленский получил звонкую пощечину
14:25
Объявлена эвакуация: на испанских островах начались всепоглощающие пожары (видео)
13:57
В Башкирии мужчина порезал отверткой двух приятелей
13:32
Хамоватого Зеленского бросили наедине с Путиным
13:22
Известный спортсмен публично втоптал в грязь Туктамышеву
13:16
Больная раком звезда сериала "Саша+Маша" выходит замуж
13:13
Под Москвой пьяный таксист протаранил четыре машины
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 августа 2019 года
12:28
Покинувший Минск Лукашенко объявил об отставке
12:22
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
12:06
На северо-западе Москвы обокрали храм
11:56
Аллегрова уехала из России из-за второго ребенка
11:48
В Удмуртии автомобиль сбил двух пешеходов
11:47
"Все ради денег!": Басков получил оплеуху за видео с президентом Украины
11:27
В Архангельске прохожий ударил ножом мужчину с детской коляской
11:09
"Муженька посадят": выходка супруги Порошенко шокировала народ
10:58
В Подмосковье мужчина похитил 100 метров рельсов
10:53
"Из фильма ужасов!": Шейк вызвала отвращение у россиян
10:26
Стали известны наставники в новом сезоне шоу "Голос 60+"
10:22
Гороскоп на неделю
10:21
Эксперты назвали регионы с самым доступным бензином
10:14
Все на бегу: у Нюши начались проблемы со здоровьем
09:47
Трое погибших: под Самарой произошла страшная авария
09:39
Лена Катина из группы "Тату" разводится с мужем-иностранцем
09:33
Боярского взбесило предложение Минздрава ввести штраф за курение
09:16
Брежнева в костюме мужа вывела из себя поклонников
09:12
Стали известны крупнейшие должники России
08:52
Жена Макрона получила серьезную травму
08:38
Ошарашенная Валерия не пришла на свадьбу сына
08:20
Звезда "Папиных дочек" неожиданно заявила о разводе
08:11
Кравец проговорилась о судьбе сбежавшей в Киев дочери покойной Вербер
08:07
Цымбалюк-Романовская оплакивает 83-летнего Джигарханяна
08:06
Cдавшему Лукашенко вынесли неутешительный приговор
06:17
Цой без макияжа в купальнике взбудоражила народ
03:08
"Саня получил": Дмитрий Тарасов избил знаменитого певца
01:03
Отбежал в уборную: названа шокирующая причина горя в семье Дибровых
23:14
Распоясавшаяся Маркл получила под дых от Елизаветы II
20:09
Билан признался в сексуальном влечении к замужней Ветлицкой
18:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 августа 2019 года
17:33
Умер работавший с Кобзоном народный артист
16:49
В московском метро девушка упала под поезд
16:08
Собчак будет удовлетворена: Богомолов показал свое шикарное хозяйство
15:16
В Москве жуткая авария унесла жизнь полицейского
14:37
Подросток зверски убил всю свою семью в Ульяновске
14:00
Шепелев рассказал о непомерных тратах на избалованного сына Фриске
13:19
Обнародован главный страх отправленного в тюрьму Порошенко
12:45
Нет равных в сексе: оставленный Бузовой фаворит Фадеева взвыл от тоски
12:16
Более десятка пострадавших: в Москве пассажирский автобус влетел в столб
11:42
Зудина откровенно о разрушенном счастье после смерти Табакова
11:00
Пылкий Шнуров публично предался страсти с 28-летней красавицей-женой
10:17
Галкин выставил напоказ хилые помидоры Пугачевой
10:15
Безутешная Успенская изнывает из-за горькой утраты
08:19
Должна умолять на коленях: "блокадницу" Бузову жестко припечатали
06:05
"Вылитый Брежнев": новый образ Глюк'oZы разнесли в пух и прах
04:26
Трогательный снимок Арбениной с сыном довел россиян до слез
02:41
Заболела, сгорела и поправилась: Асмус о неприятностях на отдыхе
00:34
Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями (видео)
22:07
Собравшейся сбежать за границу с сыном Тюльпановой подрезали крылья
20:32
Эксперт рассказал о необходимости пресечь майдан в Москве
20:11
"А детишки когда?": показавшую свадебное платье Летучую засыпали вопросами
18:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 августа 2019 года
17:59
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
17:32
Мечтающую об Украине Лолиту распекли за измену Зеленскому
17:02
"Вопиющее преступление": разъяренный Лукашенко отчитал подчиненных
16:27
"Что вы несете?": Королева взорвалась из-за гнусного обмана
15:33
"Давайте закончим базар": мать Тимати поставила точку в спорах о его женщинах
15:18
"Хочу внуков!": Ирена Понарошку сделала громкое заявление
14:47
Звезда фильма "Беспечный ездок" скончалась на 80-м году жизни
14:26
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
13:49
Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского
13:27
По стопам Закировой: Панайотов высказался об уходе от Лепса
13:01
Бузова поспешно скрылась после скандала с шуткой про "блокадницу"
12:32
Виторгана настигла беда на отдыхе
12:21
Сексапильная Лобода устроила горячую вечеринку с друзьями
12:03
"Колобок": мокрый Билан поразил богачей Монако (видео)
11:54
Два жителя Ульяновской области умерли после отравления подсолнечным маслом
11:35
"Прекрасная": оголившаяся Буланова привела в восторг
11:19
"Они красивее": Семенович призналась в любви к женщинам
10:56
"Балерина из шкатулки": грациозная Собчак побила пострадавшую Волочкову
10:23
До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры
10:16
Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения
08:23
"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков
06:17
Скандал участников "Дома-2" принял неожиданный поворот
04:33
Актриса с декольте до пупа явилась на премьеру комедии
00:11
Анджелина Джоли лишает детей главных радостей
21:58
"Брак в рамках пиар-акции": расчетливую Собчак вывели на чистую воду
21:34
"Теперь я счастлив": Фадеев заговорил о переменах после разрыва с Наргиз
21:20
"Нереально космическая": Темникова предстала в новом образе
21:08
Мечущегося Зеленского успокаивают всем миром
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собравшейся сбежать за границу с сыном Тюльпановой подрезали крылья
"Давайте закончим базар": мать Тимати поставила точку в спорах о его женщинах
"Вылитый Брежнев": новый образ Глюк'oZы разнесли в пух и прах
"А детишки когда?": показавшую свадебное платье Летучую засыпали вопросами
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
"Что вы несете?": Королева взорвалась из-за гнусного обмана
Общество

"Это безумие какое-то!": эксперты ток-шоу устроили трепку Малахову

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Андрей Малахов продолжает расследовать убийство Instagram-модели Екатерины Семочкиной. Шоумен привел в студию программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" бывшего клиента умершей.
прочитано 1232 раза

24-летняя студентка медицинского института, популярная девушка-блогер Екатерина Семочкина была найдена мертвой в чемодане. Красивая жизнь, элитные путешествия, дорогие подарки – на все эти прелести жизни модель зарабатывала, оказывая интим-услуги.

ПО ТЕМЕ

Малахов разузнал подробности хладнокровного убийства известной модели

Эликсир бессмертия для правящей элиты: Малахов обнародовал секретные документы

 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Последним ее клиентом стал 33-летний Максим Гареев. После интимной близости мужчина зарезал Семочкину кухонным ножом. Сейчас Гареев в СИЗО, он признал свою вину. Задержанный сообщил следствию, что в день убийства Екатерина унизила его, чем очень разозлила. Между тем ходят слухи, что Максима заставили признаться в преступлении.

В студию "Прямого эфира" пригласили постоянного клиента Екатерины Семочкиной. Мужчина, который назвался Андреем, считает, что показания признавшегося в убийства Максима Гареева – это ложь. По его словам, Катя всегда оказывала услуги на высшем уровне и никогда не грубила. Появившись в студии, клиент Семочкиной выразил соболезнования родителям умершей девушки.

"Меня это очень удивило, потому что за все время нашего общения она никогда не сказала ни одного грубого слова, никогда не унижала. Она, я уверен, обожала мужчин, любила секс. Она всегда к мужчинам относилась с уважением, какого бы возраста… Посудите сами: две встречи, дальше у нас общение по телефону и в переписке, мы не встречаемся, и она не обрывает общение, она не хамит, не грубит. Она всегда с уважением отвечает", – рассказал Андрей в студии программы "Прямой эфир".

Появление бывшего клиента Екатерины Семочкиной на съемочной площадке возмутило некоторых экспертов. Депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова назвала происходящее на передаче паноптикумом и высказала Андрею Малахову недовольство.

"Мы сейчас рассуждаем об отношениях мужчины и женщины как об отношениях "деньги –товар". Это ужасно, вас это не удивляет всех? Это безумие какое-то! Эта девочка, которая могла быть матерью, женой, она занимается непонятно чем, и мы спокойно так обсуждаем. До чего мы дошли, до чего дошло общество?" – сокрушалась Стебенкова в сегодняшнем выпуске "Прямой эфир".

Актер Владимир Стеклов тоже был недоволен происходящим на площадке. Правда, его гнев был направлен не на ведущего, а на мужчину, который представился клиентом Екатерины Семочкиной.

"Вы начали за здравие, выразив соболезнования родителям, а потом озвучили в подробностях прайс-лист, одновременно, причем без секундной паузы. Я не понимаю мотивации вашей, что заставляет вас? Зачем было обнажать, в первую очередь не для студии, которая кричит из зала: "Давай подробности!", а вот для родителей каяться и приносить свои соболезнования, и в тоже время в подробностях…" – не скрывал своего негодования Владимир Стеклов.

Ведущий ток-шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов попытался урезонить экспертов, устроивших ему трепку. Шоумен отметил, что сегодняшний выпуск ток-шоу должен стать уроком для девушек, которые в поисках лучшей жизни готовы продавать свое тело.

"Когда девочки из провинции смотрят на Катю, которая тревел-блогер, они думают: "Блин, она путешествует, я тоже хочу, нужно скорее в Москву". А дальше приезжает, и она не понимают, что путь на этот лежак на пляже только один – через пять клиентов в день", – заявил Андрей Малахов в программе "Прямой эфир".

Автор: 19 августа 2019, 17:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

комментарии

Политика

"Глупо и недальновидно": клоун Зеленский получил звонкую пощечину
Покинувший Минск Лукашенко объявил об отставке
"Муженька посадят": выходка супруги Порошенко шокировала народ
Эксперт рассказал о необходимости пресечь майдан в Москве

Шоу-бизнес

Невеста известного актера устроила грязные разборки у Шепелева
Беременная любовница Тимати выставила напоказ голый живот
Чумакова сняли целующимся с другой женщиной
Раскрыты планы прооперированного Джигарханяна

Проишествия

Объявлена эвакуация: на испанских островах начались всепоглощающие пожары (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
Шоу-бизнес

Отбежал в уборную: названа шокирующая причина горя в семье Дибровых

Всплыли неожиданные детали случившегося
Шоу-бизнес

"Все ради денег!": Басков получил оплеуху за видео с президентом Украины

Подробности разразившегося скандала
Шоу-бизнес

Стали известны наставники в новом сезоне шоу "Голос 60+"

На Первом канале стартует музыкальная передача
Шоу-бизнес

Аллегрова уехала из России из-за второго ребенка

Артистка пошла на прием к экстрасенсу

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный спортсмен публично втоптал в грязь Туктамышеву
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru