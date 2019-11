Прелести Ольги Серябкиной перестали возбуждать россиян

Певица Ольга Серябкина славится своими провокационными полуобнаженными снимками в Сети. Накануне она поделилась серией очередных соблазнительных кадров.

На черно-белых фотографиях звезда позирует в белой коротенькой маечке, которая открывает взору пышную грудь знаменитости. Девушка поделилась с фанатами новостью, что ей, наконец, удалось переименовать свой официальный аккаунт в "Инстаграме". Теперь Ольгу можно найти под именем "seryabkina".

"Еееее, done!!! Seryabkina in the house )))) Знаю, что это было максимально 🐌 Из-за сложностей.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) Ники забивают и даже если не юзают, то изъять их иногда невозможно. Но главное – все получилось. Вроде мелочь, но я так счастливааа сейчас. Мой символ нового пути )) Кайф 🎉🎉 И огромное спасибо @krukau. Без тебя у меня бы не получилось это реализовать ❤️", – написала Серябкина.

Но, судя по всему, подписчиков смена никнейма мало интересовала. Им больше приглянулись аппетитные прелести артистки. "Малышка", "Какая же ты крутая", "Какие фотки! Обожаю из этой серии, они прекрасны", "Самая лучшая"; "Супер сисечки!", – восторгались поклонники.

"Теперь точно новый этап", – отметила фолловер.



Но среди положительных комментариев, конечно, нашлись и гневные. "Ужас. Ты похожа на старое говно. Жаль, прошла твоя эпоха", "Дура, ненавижу тебя", – писали гневные хейтеры ужасные высказывания в адрес Ольги.