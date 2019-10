Маркл нашла защитников после жуткой травли

Политики написали открытое письмо в поддержку представителей монаршей семьи, сообщив об этом в Твиттере. Представительницы всех политических партий Англии объединились в едином порыве поддержать Меган Маркл.

Депутаты солидарны с ней в том, что некоторые газетные статьи и заголовки нарушали границы частной жизни жены принца Гарри и его самого. Они признали, что репортеры нередко пытались бросить на королевскую пару тень, не имея на это оснований.

Члены парламента заявили, что действия журналистов не должны остаться безнаказанными. Ранее в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие" герцогиня пожаловалась на свою тяжелую судьбу, рассказав, что этот год был особенно трудным.

Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter. pic.twitter.com/ytLHG5qPf4