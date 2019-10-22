Слезливое признание Меган Маркл тронуло миллионы людей

В ближайшие дни на экраны выйдет документальный фильм о путешествии принца Гарри и его супруги по Африке – "Harry & Meghan: An African Journey". Уже опубликовали тизер, который демонстрирует фрагмент интервью с Меган Маркл.
Избранница принца Гарри призналась журналисту, что живется ей не очень хорошо, ведь ее жизнь похожа на борьбу. Она переживает из-за нападок прессы и страдает из-за проблем в семье. Герцогиня Сассекская, еле сдерживая слезы, сообщила, что никто не интересуется тем, как она себя чувствует. Меган Маркл намекнула, что сейчас очень уязвима.
Британцы не смогли остаться равнодушными к откровениям августейшей особы. Подданные принялись размещать в личных профилях "Твиттер" посты в поддержку супруги принца Гарри, сопровождая их хештегом #WeLoveYouMeghan (Мы любим тебя, Меган – прим, ред.).
Англичане отмечали, что стыдятся, ведь они практически довели Меган Маркл до нервного срыва. Многие поклонники признавались, что, смотря на разбитую герцогиню, не могли сдержать слез.
Отметим, что откровенное признание жены принца тронуло многих пользователей соцсети по всему миру. Хештег #WeLoveYouMeghan попал в тренды и стал первым в минувшие выходные. Пока ни Меган Маркл, ни ее представители ситуацию не комментируют.
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