"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Понедельник 21 января
Лента новостей
17:07
Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина
17:05
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
17:04
Японский стритфуд покорил Москву
17:01
В Омске трехлетняя девочка отравилась лекарством
16:58
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
16:43
Под Нижним Новгородом катавшийся на тюбинге ребенок попал под машину
16:10
Под Туапсе нашли лодку с трупом мужчины
15:40
Отравленные Скрипали нанесли удар по России
15:26
Дворовые аргументы: Чубайс лихо прошелся по Захаровой
15:24
В Питере жестоко избили доставщика еды
14:21
Российские военные погибли в Абхазии
14:09
Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам
13:51
Взбунтовавшийся Лукашенко открестился от России
13:32
В Ижевске маршрутка с пассажирами врезалась в трактор
13:17
Создан портрет типичного магазинного воришки
13:10
Соловьев пришел в восторг от унижения Чубайса
13:06
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
13:03
Помор насмерть забил соседа за беспорядок
12:54
Туктамышева показала фото с возлюбленным
12:31
Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство
12:27
Любовница Питта перешла дорогу Джоли
11:58
"Наша любовь взаимна!": Лорак сделала заявление после известия о свадьбе с Киркоровым
11:47
На стройке в Подмосковье нашли бомбу
11:39
Секс признали эффективным средством в борьбе с болезнями
11:31
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
11:31
Есть жертвы: автобус с футболистами сорвался с обрыва
11:27
Удары Израиля по Сирии сняли на видео
11:24
"Это ошибка": Зеленский нелепо оправдался за выдвижение в президенты
11:13
На берегу Финского залива умер рыбак
11:05
Дочь Осина прокляла оплатившего похороны Разина
11:04
Жителей Магнитогорска запугивают серией терактов
11:03
К Земле летит смертоносный астероид
11:01
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
10:47
Покалеченный сын Яковлевой разводится с Мельниковой
10:46
В Москве нашли мертвую женщину с пробитой головой
10:42
В Афинах протестующие напали на полицию
10:31
Туктамышева заявила о завершении карьеры из-за болезни
10:19
В России научились добывать электричество из мусора
10:16
Униженный Путиным Порошенко решился на отчаянный шаг
10:15
Волочкова выпрашивала пожелания в свой день рождения
10:03
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
09:57
На Камчатке пьяная автоледи насмерть сбила катавшуюся на ватрушке девушку
09:39
"Библейский Содом": звезда "Дома-2" раскрыла правду о шоу
09:10
"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Леры Кудрявцевой
09:09
Названа причина столкновения теплохода с причалом в Москве
09:07
Бузова перестала выходить на связь после жуткого пожара
09:01
В Москве ограбили девушку-подростка
08:54
В Москву идет аномальный арктический мороз
08:42
Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение в жителям Уфы
08:37
Потерявший стыд Порошенко встал на колени перед убийцами
08:31
Высоцкая обвенчалась с престарелым Кончаловским
08:30
В Москве в больницу попал известный композитор
08:20
Обрушение стены дома в Магнитогорске попало на видео
08:10
Длину новогодних каникул могут пересмотреть
07:19
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане
21:36
Затравленную помощницу Петросяна закрыли грудью
20:11
Чубайса спустили с небес на землю после замечания Захаровой
19:21
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
18:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 января 2019 года
17:47
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
17:10
Звезда "Уральских пельменей" высказалась о сенсационном возвращении
16:31
Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
15:54
Самый старый человек на Земле умер в возрасте 113 лет
15:22
Под Москвой с третьего этажа торгового центра упал автомобиль
14:49
Питт закрутил роман с известной актрисой после развода с Джоли
14:32
Знаменитый эстрадный певец пострадал в жуткой аварии
14:01
Выступала в рванье: известный певец рассекретил тяжелую судьбу Аллегровой
13:41
Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс
13:14
"Поздравляю с пополнением!": Лазарев показал своего малыша
12:42
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
12:31
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сделала громкое заявление после скандала с разоблачением
12:25
Признанную иконой стиля модель съел рак
11:58
"Ужасно бездарный": Галкина признали недостойным цветущей Пугачевой
11:41
Известный российский режиссер умер после продолжительной болезни
11:13
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
10:48
Меган Маркл и принц Гарри в панике бегут из дома
10:15
"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт
08:06
Палата без удобств: Маркл решила рожать в больнице для бедных назло Миддлтон
06:02
"Беру с собой на все гастроли": Валерия призналась в тайной зависимости
00:14
"Конец пятилетке издевательств": Порошенко предрекли скорый крах и забвение
21:03
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
17:28
Евгения Медведева сбежала из страны
16:36
Арбенина выписалась из клиники после сердечного приступа
15:50
На Лолиту подали в суд за долги
15:28
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи
15:14
"Только семья и закадычные друзья": критикующую артистов Пугачеву приперли к стенке
14:59
Умер легендарный КВНщик
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 января 2019 года
14:38
Порошенко разнесли за унижение деревенских детей
14:21
"Алкина птичка": Галкин неожиданно показал огромное тату
13:51
Избалованный сын дожимает убитую горем Джоли
13:43
Телеведущий Виктор Мочалов ушел из жизни
13:01
"Чистейшее вдохновение": Дакота восхитилась экс-любовницей Соколовского
12:52
Лукашенко открестился от Украины после упреков России
12:00
"Мне было больно": известная актриса о домогательствах о жаждущего увидеть грудь Табакова
11:54
"А где Пугачиха?": Николаев отказался от шикарной вечеринки в день рождения
11:17
"Плуг в руки": будущую мать Бузову отправили перепахивать поле
10:42
"Смыла грехи": полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель
10:37
Порошенко подготовил Путину "много сюрпризов" на Донбассе
08:54
Пугачеву ждет операция
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
Порошенко разнесли за унижение деревенских детей
Шоу-бизнес

"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Снимок отдыхающей в Париже Яны Рудковской вызвал ажиотаж среди подписчиков ее микроблога. Поклонники решили, что продюсер беременна – и удивились, что Яне так долго удавалось скрывать свое положение.
прочитано 2782 раза

Завтрак на фоне тихого парижского пейзажа вызвал целую бурю в Instagram Рудковской. Дотошные фанаты разглядели у нее на снимке округлившийся живот. Беременность известного продюсера сразу же стала темой номер один для обсуждения.

ПО ТЕМЕ

Рудковскую умоляют навестить прооперированного Плющенко

Рудковскую втянули в скандал с наркотиками

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Наверное, это потому, что все Ваши подписчики ждут от Вас такой же красивой и похожей на Вас дочурки", "А Вы хотите еще ребенка? Если хотите, то кого: мальчика или девочку?", "Значит, надо забеременеть и родить еще одного фигуриста или фигуристку…", "Тоже подумала, что вы в положении", "Будто беременная", – наперебой писали под снимком поклонники.

Некоторые комментаторы сразу предположили, что это просто неудачный ракурс. Они пытались объяснить оппонентам, что на других недавних фотографиях никакого живота не видно. Однако сторонников конспирологии убедить не удавалось: те утверждали, что Рудковская просто хорошо скрывает беременность.

В конце концов не выдержала сама Рудковская. "Первый раз в истории мою вторую руку, держащую плед, принимают за животик 9 месяцев), который на всех предыдущих видео в упор не видно", – написала продюсер. Только после этого споры утихли, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, супруг Рудковской, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, недавно перенес операцию. Ему удалили грыжу, которая сдавливала нерв в шейном отделе позвоночника. Симптомы болезни проявились у фигуриста еще в 2018 году, но он долго не ложился под нож хирурга, не желая оставлять свое ледовое шоу. И только во время перерыва в выступлениях Плющенко решил заняться здоровьем.

Яна Рудковская сообщила, что ее супруг откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Фигуриста постоянно беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си класса, заявила Рудковская.

Автор: Андрей Евлампиев21 января 2019, 16:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в коротком платье спрятала живот

567

комментарии

Политика

Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам
Взбунтовавшийся Лукашенко открестился от России
Соловьев пришел в восторг от унижения Чубайса
Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство

Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в борьбе за многомиллионное наследство Мордюковой
"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ
Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника
69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца

Проишествия

Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Жестокая расправа с мэром города попала на видео

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Наша любовь взаимна!": Лорак сделала заявление после известия о свадьбе с Киркоровым

Певица обратилась к общественности
Шоу-бизнес

Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине

Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин завелись от секса Лободы

Певица сразила наповал
Шоу-бизнес

Успенская спрятала тяжелобольную дочь

Певица сделала заявление

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
Пугачеву ждет операция
Совет на выходные
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке

Фоторепортажи

Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
Признанную иконой стиля модель съел рак
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи

Спорт

Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
Евгения Медведева сбежала из страны
У известного спортсмена обнаружили рак

Регионы

Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru