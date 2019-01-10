Рудковскую втянули в скандал с наркотиками

Известного продюсера Яну Рудковскую обвинили в том, что ее воспитанники пристрастились к наркотикам. Скандал в Сети разожгла блогер Лена Миро. Рудковская в долгу не осталась и жестко прошлась по любительнице эпатажа.

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