Рудковскую втянули в скандал с наркотиками
Началось все с высказывания Димы Билана: популярный певец, которого продюсирует Яна Рудковская, заявил о необходимости цензуры на российской эстраде. По мнению артиста, такая мера "просеет трэш и вседозволенность", в который сваливается музыкальная индустрия.
Миро не упустила возможности порассуждать на злободневную тему – попутно заявив, что у Билана "сопливый от стирального порошка" нос. А в том, что на российской эстраде господствуют "трэш и вседозволенность", по мнению Миро, виноваты некоторые деятели музыкальной индустрии – в том числе и продюсер Билана Яна Рудковская.
Дима, в свою очередь, обвинил блогера в паразитировании на оппонентах и пиаре за счет комментирования мнений известных и "полуизвестных" людей. В сопровождавшем пост видео певец выразил надежду, что больше не увидит и не услышит о Лене.
Однако Миро не успокоилась и продолжила свое "расследование" в отношении Рудковской. Блогер вспомнила, что продюсер является еще и крестной матерью Алеси Кафельниковой, лечившийся от наркомании. И привела пост самой дочери известного теннисиста.
"Именно в Лондоне я впервые покурила траву. Это был дикий кайф, на время ко мне вернулось утерянное равновесие. Так начался мой роман с наркотиками", – писала Кафельникова. "Совпадение? Не думаю (с)", – комментирует признание Алеси Миро.
Тут уже и Рудковская не сдержалась. Она напомнила, что блогер давно покинула Россию и "брызжет ядом из-за границы" – так как в российских судах ее ждут иски о клевете и защите чести и достоинства от уважаемых людей. "По этим статьям вряд ли посадят, а вот исправительные работы, эдак на месяца 3, Вас, Леночка, точно отрезвят", – написала продюсер.
Рудковская также интересуется, почему Лена не критикует шоу-бизнес в Голландии, где она обретается. Скорее всего, потому, что за подрыв репутации в Нидерландах придется платить не 50 тысяч рублей, а 1 миллион долларов, предположила Рудковская.
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