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"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
В апреле состоится Большой юбилейный концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию. Событие уже сейчас можно назвать одним из самых неоднозначных страниц в биографии Примадонны. По мнению известного критика Сергея Соседова, выступление народной любимицы превратится в "раут для богачей".
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Соседов убежден, что Алла Пугачева не имеет право называться певицей, так как она перестала полноценно выступать на сцене уже много лет назад. Критик не собирается приходить на юбилей Примадонны. В зале соберутся только богачи, которым до творчества Аллы Борисовны нет никакого дела, считает он.

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Алла Борисовна Пугачева певица

"Билеты на Пугачеву разойдутся по любой цене. Там будут богатые люди: банкиры, элита, театральная богема. Но ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы", – заявил Соседов. Более того, в эфире программы "Выход в люди" критик призвал не ходить на предстоящий концерт. "В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", – резюмировал Соседов.

Ранее сообщалось, что в Сети активно критикуют Аллу Пугачеву. Отмечается, что Примадонна ставит палки в колеса молодым и талантливым исполнителям.

К такому выводу интернет-обыватели пришли, ознакомившись с роликом, который недавно появился на сайте YouTube. В кадре Пугачева критикует творчество начинающей поп-группы.

"Какой кошмар, – закричала артистка сразу после выступления молодых артистов. – Танец сам по себе, смысл песен – по себе. Вы чего? Почему не сделать просто поющую группу? Ваши танцы надоели, они ни к месту и вообще непонятно что!".

20 января 2019, 17:47
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