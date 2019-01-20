"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот

В апреле состоится Большой юбилейный концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию. Событие уже сейчас можно назвать одним из самых неоднозначных страниц в биографии Примадонны. По мнению известного критика Сергея Соседова, выступление народной любимицы превратится в "раут для богачей".



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