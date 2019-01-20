"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
Соседов убежден, что Алла Пугачева не имеет право называться певицей, так как она перестала полноценно выступать на сцене уже много лет назад. Критик не собирается приходить на юбилей Примадонны. В зале соберутся только богачи, которым до творчества Аллы Борисовны нет никакого дела, считает он.
"Билеты на Пугачеву разойдутся по любой цене. Там будут богатые люди: банкиры, элита, театральная богема. Но ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы", – заявил Соседов. Более того, в эфире программы "Выход в люди" критик призвал не ходить на предстоящий концерт. "В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", – резюмировал Соседов.
Ранее сообщалось, что в Сети активно критикуют Аллу Пугачеву. Отмечается, что Примадонна ставит палки в колеса молодым и талантливым исполнителям.
К такому выводу интернет-обыватели пришли, ознакомившись с роликом, который недавно появился на сайте YouTube. В кадре Пугачева критикует творчество начинающей поп-группы.
"Какой кошмар, – закричала артистка сразу после выступления молодых артистов. – Танец сам по себе, смысл песен – по себе. Вы чего? Почему не сделать просто поющую группу? Ваши танцы надоели, они ни к месту и вообще непонятно что!".
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