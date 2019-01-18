Что случилось с квартирой Пугачевой за 350 миллионов

Со стороны кажется, что Алла Пугачева – эдакая бессребреница. Мол, живет в замке мужа, собственный загородный дом подарила старшему внуку Никите Преснякову, квартиру на Тверской оставила дочери Кристине Орбакайте. А сама, получается, никаким недвижимым имуществом не владеет. Но это не так.

В начале 2000-х в семействе Аллы Пугачевой случился скандал: ее дочь, певица Кристины Орбакайте, повздорила со своим гражданским мужем, чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. В суде они пытались поделить сына Дэни – каждая из сторон отстаивала свое видение, где должен жить мальчик и в каком обществе воспитываться. Но вмешалась Алла Борисовна, и конфликт удалось погасить. При этом Пугачева сочла не лишним сохранить дружественные отношения с бывшим зятем, а он купил ей в знак примирения элитную квартиру в центре Москвы в Филипповском переулке.

Правда, купил ее Байсаров не по рыночной стоимости, а в пять раз дешевле. Писали, что правительство Москвы позволило народной артистке приобрести жилье рядом с храмом Христа Спасителя за минимальную цену – по стоимости БТИ. Руслан пожелал взять эти траты на себя и сразу же внес всю сумму.

Ходили слухи, что во время ремонта Пугачева думала соорудить в центре гостиной настоящий фонтан. Но в итоге от идеи отказалась, поскольку от повышенной влажности по дому могли пойти трещины. Сложности у Примадонны были и во время обустройства отремонтированной квартиры – артистка заказала эксклюзивную итальянскую мебель, которую рабочим пришлось доставлять с помощью подъемного крана.

Сегодня этот 500-метровый пентхаус на седьмом этаже стоит около 350 миллионов рублей. В нем есть спальня и кабинет пятого мужа Аллы Пугачевой – юмориста Максима Галкина. Знаменитую пару соседи тут давно не видели. Зато когда подрастут Лиза и Гарри – младшие дети Примадонны – им не придется всем ютиться в замке площадью 2300 "квадратов", они вполне смогут обосноваться в центре столицы.