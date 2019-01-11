Уехавшая из России Лера Кудрявцева резко помолодела

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 11 января
Лента новостей
10:58
Раскрыта опасность зубной нити
10:57
В аварии с микроавтобусом в Башкирии пострадала школьница
10:38
В ДТП с автобусом и лесовозом пострадали дети
10:24
Лукашенко подло шантажирует Путина самым святым
10:10
Главные события Москвы
10:05
В Якутии под лед провалились два бензовоза
09:57
В Сургуте за час "заминировали" два ТЦ
09:44
Знаменитый певец плюнул на концерте ребенку в рот (видео)
09:19
В России взлетели тарифы ЖКХ
08:53
При пожаре в Москве пострадал человек
08:25
Скрипали окончательно пропали в Британии
07:52
Известная актриса скончалась после страшной болезни
07:41
Умер создатель фильма "Матрица"
07:11
Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
00:17
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
23:16
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
21:56
Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу
20:53
В Волгограде пьяный водитель иномарки "взлетел" на забор
20:45
В одной из школ Башкирии произошел пожар
20:37
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
20:32
За чей счет дочь Серова отправилась на райский курорт
20:31
Ижевчанин заработал миллион на продаже наркотиков
19:56
На ребенка Харламова и Асмус напали после грандиозного шоу
19:53
После провала на выборах Собчак вновь лезет в политику
19:35
В Набережных Челнах сообщили о заложенных бомбах
19:21
Екатеринбуржец пригрозил взорвать жилой дом
19:20
Свадьба с Уильямом довела Кейт Миддлтон до нищеты
18:47
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
18:28
Верник бросил подругу и скрылся в горах после истории с беспределом
18:26
Оскандалившийся с Собчак Виторган разразился грязной матерщиной
18:02
Отравленный Скрипаль жестко подставил Порошенко
17:50
На Украине заявили о полном контроле над Крымским мостом
17:49
"Старый развратник": Борис Смолкин стал любовником молодой красотки
17:48
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
17:45
45-летняя Высоцкая без макияжа стала сенсацией
17:32
В Москве труп женщины 10 дней разлагался в квартире
17:06
Рудковскую втянули в скандал с наркотиками
17:01
У стен Кремля открыли ностальгический ресторан
16:54
10 условий для крепкой связи в семье
16:50
В Керчи 10-летний мальчик провалился в котлован
16:47
Известный артист вспомнил о высохшей от рака Полищук
16:40
"Пузатая" Бузова уделала грудастую Волочкову на Мальдивах
16:20
Мультфильм для скотов: Порошенко сел в лужу после нелепой выходки
16:11
У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя
16:07
Знаменитый поэт оставил предсмертную записку и пропал в Москве
15:52
Озорная Варум эротично погладила посох Деда Мороза
15:44
Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы "Корни"
15:42
Под Москвой 80-летнего мужчину одурачили на 100 тысяч
15:32
"Нужно смириться": Сябитова высказалась о разводе
15:30
Готовящие новую провокацию у Крымского моста украинцы с треском провалились
15:22
Неоправданная жестокость: за что мать троих детей держат в СИЗО
15:13
Андреева рассекретила свою тайную связь со Сталиным
14:59
Артистка Воробей прошлась по Малахову: Одного салата на лице недостаточно
14:51
Внук Пугачевой вывалил банан перед поклонниками
14:48
"Снова провокация": Собчак "засветила" фото из бани
14:37
Второго Крыма не будет: Лукашенко поставил точку в отношениях с Россией
14:25
В Удмуртии "Газель" столкнулась с КамАЗом
14:15
"Намного моложе и красивее": Градский сделал откровенное заявление о мужчинах жены
14:11
Жену Николаева скрючило на исторической встрече Пугачевой с Аллегровой
14:03
Кастинг в Serebro Фадеева показался фанатам фикцией
14:03
Россиянам увеличили размер пенсии
14:02
Пропавших детей будут искать с помощью геолокации
13:56
Невзоров расшаркался перед богохульником Порошенко
13:53
В центре Саранска автомобиль инкассаторов попал в ДТП
13:50
В Казани из-за салюта пострадал семилетний ребенок
13:47
Обалдевшая Боярская не смогла сдержать эмоций после воплей отца
13:35
Алексей Серебряков скрыл прибавление в семье
13:27
Звезда "Дома-2" бьется в припадке после новости о ВИЧ-инфекции
13:23
Верник сбежал из Москвы после скандала
13:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года
13:12
Как справиться с неудачами: истории провалов знаменитостей
13:03
Полностью раздевшаяся любовница Гуфа попала на видео
12:59
"Единая Россия" продолжает отбор политических лидеров
12:46
Появились данные о расставании Пугачевой и Галкина
12:43
Жители Петербурга умудрились смыть в канализацию матрас
12:37
На руднике в Башкирии пострадал шахтер
12:32
"Моя жизнь превратилась в кошмар": страшный рок настиг семью Надежды Кадышевой
12:25
Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
12:22
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
12:19
Затопленный тоннель в Москве попал на видео
11:58
Кудрявцева похвасталась роскошными хоромами в Азии
11:51
Рианна показала пикантные снимки в нижнем белье
11:49
В немецких аэропортах произошел коллапс
11:41
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
11:32
"Я потеряла ребенка": вернувшаяся Боня выступила с признанием
11:30
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
11:28
Упомянутый на пресс-конференции Путина ребенок умер от рака
11:13
Названа странная причина импотенции
11:09
Не просыхая несколько дней: Волочкова покрылась пятнами
11:02
Найден способ лечения алкоголизма
10:38
49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в купальнике
10:28
В центре Омска загорелся автобус
10:26
Нерадивый папаша протащил малышку по аэропорту за шкирку (видео)
10:25
"Шалунишка!": Галкин поразил своими кудряшками
10:20
В Петербурге с ограды Александровской колонны похитили двуглавого орла
10:00
Люди молятся за опутанного проводами Садальского
09:59
Бузову пожалели после подлого обмана Первого канала
09:53
Напористая Маркл сбросила королеву с трона
09:46
В Минобороны раскрыли детали уничтожения российского спутника
09:19
Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
Люди покинули покосившийся Крымский мост
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Переотдыхавший Соловьев грязно обругал зрителей
Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец
Шоу-бизнес

Уехавшая из России Лера Кудрявцева резко помолодела

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева, как и многие отечественные знаменитости, в январе ушла в отпуск после насыщенных рабочих дней декабря. Популярная ведущая выбрала для отдыха Оман, продемонстрировала красочные виды и себя в необычном образе.
прочитано 1789 раз

Лера Кудрявцева не из тех представителей отечественного шоу-бизнеса, которые постят в Instagram каждый свой шаг на отдыхе, прием пищи и наряды, взятые на курорт. Возможно, поэтому любой снимок, сделанный популярной телеведущей в отпуске, ценится на вес золота не только многочисленными поклонниками, но и представителями СМИ.

ПО ТЕМЕ

У Кудрявцевой произошел срыв

"Вы в опасности": Кудрявцева выступила с неожиданным заявлением

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Так, за несколько дней гламурная блондинка похвасталась лишь салоном самолета, в котором добиралась до Омана, затем поделилась пейзажами государства, видами отеля и в завершение сделала селфи. Кудрявцева запечатлела себя по грудь. Она предстала в больших солнцезащитных очках-пилотах с зеркальными линзами и кепке, из-под которой выглядывали два хвостика.

По мнению фанатов, этот образ невероятно омолодил Леру Кудрявцеву. "Всегда вами восхищалась и продолжаю это делать! Мы одногодки и в один месяц родились! Муж тоже моложе. глядя на вас появляться стимул к жизни и выглядеть хорошо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красота и ухоженность – это Божий поцелуй и большой труд!!! А еще плюс ум...., упорство работать над собой!!!! Молодец!!!! Счастья вашей семье!!!", "Лерочка, Вы просто молодец и умница!!", "Лерочка, отдохните там за всех нас!👍 Постите фотки, а мы будем любоваться и словно бы и сами отдохнем", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

Разумеется, не обошлось без вопросов, в каком составе отдыхает Лера Кудрявцева: с мужем или без, с маленькой дочкой или без. Напомним, в середине августа 2018 года у телеведущей и ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова, родилась дочь, которую было решено назвать Марией. Отметим, что у Леры Кудрявцевой от первого брака есть взрослый сын Жан, который, по некоторой информации, в том же году сделал ее бабушкой.

Автор: Наталья Аряева11 января 2019, 10:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

567

комментарии

Политика

Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины

Шоу-бизнес

Победитель "Евровидения" кардинально сменил имидж
Уехавшая из России Лера Кудрявцева резко помолодела
Судьба принцессы Дианы: самоуверенную Маркл лишили самого главного
52-летняя Наталья Штурм обнародовала "беременное" фото

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Политика

Лукашенко подло шантажирует Путина самым святым

Эксперт оценил риторику белорусского лидера об автокефалии

Шоу-бизнес

Победитель "Евровидения" кардинально сменил имидж

Снимки появились в Сети
Гороскоп

Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери

Эксперт увидела терзания артистки
Шоу-бизнес

Уехавшая из России Лера Кудрявцева резко помолодела

Телеведущая наслаждается солнцем и теплом

Гороскоп

Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец

Фоторепортажи

Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО

Регионы

"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru