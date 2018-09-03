На дочь Глаголевой напали после родов

Недавно Настасья Шубская подарила мужу Александру Овечкину сына Сергея. Однако после того, как новоиспеченная мамочка рассказала всей стране, как ей удалось скинуть более десяти килограммов после родов, на нее с критикой набросилась известный блогер Лена Миро.

Гневной тирадой Лена Миро разразилась на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Блогеру не понравился пост Настасьи Шубской, в котором та подробно рассказала, как потеряла лишние килограммы.

Дочь актрисы Веры Глаголевой призналась, что в день родов ее прибавка в весе составляла 21 килограмм. А уже через пару дней Настасья весила на 14 килограммов меньше. "Результат впечатляющий – за два дня ушло 14 килограммов! Правда, вместе с ними вышел ребенок, но это детали для гуру похудения!" – едко прокомментировала Миро.

Далее Лена высказалась, какими способами Настасья добилась таких успехов. "Вместо того, чтобы полноценно кормить грудью ребенка, Шубская рекомендует обертывания и кофе!" – написала блогер, в качестве подтверждения процитировав отрывок из поста Шубской: "1) Мало сна и правильное питание. Я стараюсь кушать часто, но мало. На завтрак – яйцо и йогурт, в обед – салат, на ужин – курицу или рыбу, в перекусы – фрукты, сыр и кофе с молоком, никакого сладкого и мучного. 2) Процедуры: раз в неделю я хожу к своему доктору на лазерное скульптурирование зоны живота + лимфодренаж, а также в домашних условиях делаю обертывание".

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 1 Сен 2018 в 3:33 PDT

Миро обеспокоилась, что такие советы простые женщины могут взять на вооружение, и ни к чему хорошему это, по ее мнению, не приведет. "Пить кофе и голодать, вместо того, чтобы питаться правильно и здорово. Переводят ребенка с грудного молока на картошечку во фритюре, отчего дети потом живут с убитым иммунитетом, болеют, чахнут и вырастают тупыми. И хуже всего, что из-за таких вот примеров роль матери у нас плавненько трансформировалась в роль манкой пи**ки – родила, спихнула ребенка, быстрее худей, чтобы твою пи***ку-кормилицу снова хотели", – заключила Лена Миро.